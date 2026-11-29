L’ASSE s’est facilement qualifiée pour les 32es de finale de la Coupe de France en s’imposant face à Villefranche-Beaujolais, avant dernier de Ligue 3. Voici nos notes pour les Verts…

NDIAYE (5,5)

Sauvé par sa barre (38e), le jeune sénégalais à signé un 5e clean sheet en six titularisations.

FERREIRA (6)

Du déchet mais deux passes décisives.

LAMBA (5)

Des trous d’air. Malgré le clean sheet, pas sûr qu’il ait marqué des points.

NAIR (5)

Piquionne l’a mis en difficulté à plusieurs reprises. Une relance risquée (36e). Une faute aussi grossière qu’inutile (75e). A son avantage dans les duels aériens.

OLD (5,5)

Un match tranquille. Il n’en a pas profité pour se montrer offensivement.

BERNAUER (6), puis CSONGVAI

Bernauer a beaucoup donné de la voix en première mi-temps et inscrit le but du break d’une jolie frappe. Remplacé par CSONGVAI, qui s’est mis au diapason.

JABER (7)

Il a inscrit le plus beau but de la soirée, d’une reprise en pleine lucarne. De l’abattage. Ne mériterait-il pas de jouer plus ?

EL JAMALI (5,5), puis BAALLAL

El Jamali a remplacé au pied levé Boakye. Il a eu quelques éclairs, sans se montrer décisif. Remplacé par BAALLAL, peu en vue.

SVETLIN (7), puis BREUM

Comme Jaber, Svetlin a réussi son retour dans le onze. Deux passes décisives et un but. Remplacé par BREUM, qui a enfilé le brassard et montré de suite sa classe, avec à la clé une passe décisive et un but.

BALLO (5), puis MENDY (5,5)

Sur son aile gauche, Ballo a buté sur le gardien caladois sur la première occasion verte de la partie (7e) et il s’est signalé par un bon centre sur lequel Ferreira aurait pu marquer (13e). Remplacé par MENDY, qui a fait apprécié sa vitesse et son culot.

DAVITASHVILI (6), puis LE CARDINAL

Entreprenant, Davitashvili a été récompensé par son but sur l’ouverture du score, avec un bon relais de Svetlin. Remplacé par LE CARDINAL en fin de partie, quand Cathro a décidé de verrouiller les dernières minutes.