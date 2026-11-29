Le festival offensif de l’ASSE samedi à Geoffroy-Guichard contre Villefranche (5-0) s’est accompagné d’un petit bémol dans les rangs stéphanois.

L’ASSE a signé une prestation convaincante samedi à Geoffroy-Guichard, en écrasant Villefranche (5-0). Mais derrière ce large succès, quelques imperfections ont été relevées dans les rangs stéphanois.

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Naïr et Lamba n’ont pas convaincu malgré le clean-sheet

La charnière centrale, composée de Sohaib Naïr et Chico Lamba, n’a notamment pas totalement rassuré. Laurent Hess, journaliste pour La Voix des Verts et correspondant de But! à Saint-Étienne, a tenu à souligner quelques « imprécisions » et « hésitations » dans le secteur défensif.

Selon lui, les deux défenseurs centraux n’ont pas forcément marqué des points auprès d’Ian Cathro, malgré le clean-sheet de l’ASSE. Une analyse qui invite à relativiser la solidité affichée par les Verts face à Villefranche car à l’approche du choc contre Nancy, programmé samedi à 20h, la maîtrise défensive devra être au rendez-vous.

« Des trous d’air »

Dans son analyse d’après-match, Laurent Hess a notamment relevé des moments de flottement chez Chico Lamba : « Des trous d’air. Malgré le clean-sheet, pas sûr qu’il ait marqué des points. » Le défenseur de l’ASSE n’a donc pas totalement convaincu, même si le résultat collectif reste largement positif. De son côté, Sohaib Naïr a également connu quelques passages délicats. Laurent Hess estime que Piquionne l’a mis en difficulté à plusieurs reprises. Il relève notamment une relance risquée à la 36e minute et une faute jugée aussi grossière qu’inutile à la 75e minute. Notre confrère nuance toutefois son constat en soulignant que Naïr s’est montré à son avantage dans les duels aériens.

Malgré ces réserves, les deux défenseurs ont obtenu la moyenne dans ses notes d’après-match (5). Une appréciation qui reflète un bilan contrasté : le clean-sheet est là, mais certaines séquences défensives ont laissé des interrogations. L’ASSE devra donc afficher davantage de sérénité et de maîtrise lors de son prochain rendez-vous. La victoire contre Villefranche est encourageante, mais le duel face à Nancy permettra de mesurer plus précisément la solidité de cette charnière si tant est qu’elle soit reconduite.