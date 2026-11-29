Toujours impliqué dans les décisions du PSG malgré son éloignement, Luis Campos pourrait retrouver le quotidien parisien avant la fin de l’année. En parallèle, le dirigeant portugais échange avec Luis Enrique sur le mercato hivernal.
L’absence de Luis Campos ne signifie pas un retrait des affaires du PSG. Malgré une période personnelle particulièrement éprouvante avec des problèmes de santé, le conseiller sportif portugais reste pleinement impliqué dans la gestion du club de la capitale. Et son retour auprès du groupe de Luis Enrique pourrait intervenir avant la fin de l’année, sous réserve de l’avis des médecins.
D’après les informations du Parisien, le dirigeant de 62 ans maintient le contact avec les principaux décideurs parisiens. Il échange régulièrement avec son adjoint Olivier Gagné, le président Nasser Al-Khelaïfi ainsi qu’avec Luis Enrique. Ses missions se poursuivent donc à distance, même si ses activités de scouting ont dû être temporairement réduites.
Campos et Luis Enrique, une relation toujours aussi étroite
PSG en ce moment
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L’éloignement physique n’a visiblement pas affecté la relation entre Luis Campos et l’entraîneur espagnol. Les deux hommes ont conservé leurs habitudes de travail et échangent après chaque rencontre du PSG, généralement le soir même ou le lendemain matin.
Au programme de leurs discussions : l’analyse des performances parisiennes, les ajustements tactiques éventuels et les perspectives pour la suite de la saison. Une proximité qui témoigne de l’importance de leur collaboration dans le projet sportif parisien.
Le mercato hivernal déjà au cœur des discussions
Les blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia ont également alimenté les échanges entre les deux hommes. Privé de deux éléments offensifs importants, le PSG doit désormais réfléchir aux solutions possibles pour maintenir ses ambitions.
La possibilité d’un renfort lors du prochain mercato hivernal est ainsi évoquée. Si aucune décision définitive n’est annoncée, la situation de l’effectif pourrait pousser les dirigeants parisiens à étudier certaines opportunités dès janvier.
En attendant un éventuel retour sur le terrain médiatique et au quotidien auprès de l’équipe, Luis Campos conserve donc un rôle central dans les décisions du PSG. Son objectif reste de retrouver progressivement ses habitudes à Poissy et au Parc des Princes, lorsque son état de santé le permettra.
🆕️ La date de son retour en public auprès du groupe de Luis Enrique dépendra de l’avis des médecins, mais Campos espère retrouver ses habitudes au Campus de Poissy et au Parc des Princes d’ici la fin de l’année.ℹ️ Malgré son éloignement du quotidien du double champion d’Europe, le Portugais maintient le fil de ses multiples missions et continue de tenir son rôle à distance.🕵♂️ Cette période éprouvante l’oblige à limiter ses missions de scouting mais elle n’impacte pas son travail et ses relations internes ou externes (agents, directeurs sportifs, présidents…).📲 Le dirigeant est en contact permanent avec son adjoint Olivier Gagne, le président Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique.👥️ Ses liens avec l’entraîneur espagnol ne se sont jamais distendus : après chaque rencontre, le soir même ou le lendemain matin, les deux hommes ont ainsi l’habitude de s’appeler pour partager leur ressenti, analyser la prestation de l’équipe et évoquer les éventuels ajustements.🕵♂️ La question du mercato s’est également invitée dans leurs discussions après les blessures de Doué et de Kvaratskhelia, qui ont ouvert la réflexion autour d’un possible recrutement. Entrouvrant ainsi la porte à une possible arrivée cet hiver.🗞 Source : Le Parisien. 🔗 Lien : https://t.co/vCv0NzBMed https://t.co/xCGBvqzOE4— ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) November 29, 2026