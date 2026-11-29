Buteur contre Villefranche au 8e tour de la Coupe de France, Tamar Svetlin (25 ans) a célébré comme un certain Cristiano Ronaldo.

La rencontre entre l’ASSE et Villefranche (5-0) a été marquée par une séquence particulièrement sympathique. Après avoir trouvé le chemin des filets, Tamar Svetlin a reproduit la célébration emblématique de Cristiano Ronaldo.

Une célébration inspirée de Cristiano Ronaldo

Un clin d’œil qui n’a pas tardé à faire sourire le public stéphanois. Mais derrière cette imitation très réussie se cachait surtout une petite plaisanterie née dans le vestiaire des Verts. Julien Le Cardinal a dévoilé l’origine de cette célébration, imaginée par les joueurs eux-mêmes.

Le capitaine de l’ASSE a expliqué : « C’était une petite blague. Vu qu’il joue plus haut sur le terrain, il a demandé pourquoi il n’avait pas le numéro 10. Il avait le numéro 7, alors on lui a dit : “Tu vas marquer et faire la CR7, le ‘Suuu’ !” Donc, tout de suite, Aron et Jakob sont allés le voir sur le terrain et je crois que même le public l’a fait (rires). »

L‘ASSE déjà tournée vers Nancy

Cette anecdote savoureuse témoigne de la bonne ambiance au sein du groupe stéphanois depuis le début de la saison. Après cette qualification obtenue sur le score de 5-0, les sourires étaient de mise dans le camp des Verts.

Si cette célébration a apporté une touche de légèreté à la soirée, l’ASSE doit désormais se concentrer sur son prochain rendez-vous. Les hommes d’Ian Cathro retrouveront Nancy samedi à domicile, à 20h. Une nouvelle échéance importante pour les Verts, qui espèrent prolonger la dynamique positive après leur large succès en Coupe de France.