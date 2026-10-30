PSG : Paris renverse Le Havre et franchit une barre jamais atteinte

Mené après moins de vingt minutes au Havre, le PSG a rapidement retourné la situation grâce à Mika Godts et Achraf Hakimi. L’égalisation de l’ailier belge permet surtout au club de la capitale d’établir un nouveau record dans l’histoire du football français.

Le PSG surpris avant de réagir

On vous en parlait mercredi dans notre pronostic de la rencontre entre Le Havre et le PSG : les Parisiens se déplaçaient en Normandie avec l’ambition de tenir leur rang lors de cette 9e journée de Ligue 1. Le scénario a pourtant commencé de manière délicate pour les champions de France en titre.

Josh Maja a profité du début de match havrais pour ouvrir le score dès la 18e minute. Une alerte sérieuse pour le PSG, contraint de courir après le résultat. Mais la réaction parisienne n’a pas tardé et Achraf Hakimi s’est retrouvé au cœur du renversement.

Godts confirme sa bonne passe

Servi par le latéral marocain, Mika Godts a remis les deux équipes à égalité. L’international belge, qui compte six sélections, inscrit ainsi son deuxième but en quatre jours et sa deuxième réalisation sous les couleurs parisiennes. Un début d’intégration efficace pour l’ancien élément prometteur de l’Ajax.

MIKA GODTS RÉPOND PRÉSENT ! Un deuxième but consécutif pour l’ailier belge, dont le PSG aura besoin lors des prochaines échéances. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2116240108491788407

Cette nouvelle réalisation donne déjà du relief au choix effectué par le PSG, alors que le pari réalisé sur Mika Godts avait forcément suscité des attentes. Dans une période marquée par plusieurs absences, l’ailier belge apporte une solution supplémentaire au secteur offensif.

Une série historique pour Paris

Au-delà de son importance dans la rencontre, le but de Godts fait entrer le PSG un peu plus dans l’histoire. Comme le souligne Foot Mercato, le club de la capitale devient le premier pensionnaire de Ligue 1 à atteindre la barre des 100 buts en compétition officielle lors de 15 années consécutives.

Cette régularité offensive illustre la place prise par Paris sur la scène nationale depuis le début de cette série. Le cap symbolique n’aura cependant pas longtemps éclipsé l’enjeu immédiat du match. Deux minutes seulement après l’égalisation de Godts, Hakimi a donné l’avantage au PSG d’une frappe à bout portant du pied droit à la 28e minute.

Hakimi décisif sur les deux buts

Passeur puis buteur en l’espace de quelques instants, Hakimi a donc directement participé aux deux réalisations ayant permis au PSG de retourner la rencontre. Le club aux 14 titres de champion de France a su effacer son entame compliquée sans laisser Le Havre profiter longtemps de son avantage.

Godts a signé le but du record, mais Hakimi a été le principal accélérateur de cette réaction parisienne. En dix minutes, le PSG est ainsi passé du statut d’équipe menée à celui de formation en tête au tableau d’affichage.