PSG Mercato : ça se précise pour Cherki, Manchester City a fixé un prix XXL !

Le PSG suivrait de près Rayan Cherki, dont Manchester City aurait fixé le prix à 90 millions d’euros, alors que le Real Madrid serait également intéressé par le milieu offensif français.

Le PSG pourrait retrouver Rayan Cherki sur sa liste de cibles pour les prochains mercatos. Comme relayé par CaughtOffside, Manchester City réclamerait environ 90 millions d’euros pour envisager un départ de son international français, également suivi par le Real Madrid.

Le PSG face à un dossier à 90 M€

Arrivé à Manchester City en provenance de l’Olympique Lyonnais à l’été 2025, Rayan Cherki s’est progressivement imposé comme un joueur offensif important chez les Citizens. Sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à évoluer dans plusieurs positions offensives en font un profil susceptible d’intéresser le PSG.

D’après CaughtOffside, le club parisien surveillerait sa situation en vue des prochaines périodes de transferts. Le Real Madrid serait lui aussi attentif à l’évolution du dossier. La concurrence entre les deux géants européens pourrait compliquer les ambitions parisiennes si l’intérêt venait à se concrétiser.

Un transfert au PSG prochainement ?

Si le montant de 90 millions d’euros évoqué se confirme, le dossier s’annonce particulièrement coûteux pour Paris. Manchester City n’aurait aucune raison de faciliter le départ d’un joueur sous contrat jusqu’en 2030, dont les performances ont renforcé la valeur sur le marché (10 buts et 15 passes dé la saison dernière).

Le PSG devra notamment évaluer la pertinence d’un tel investissement et la place que Cherki pourrait occuper dans le projet de Luis Enrique. Une chose est sûre : si Paris décide de passer à l’action, il faudra probablement convaincre Manchester City avec une proposition particulièrement élevée.