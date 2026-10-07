PSG Mercato : c’est confirmé pour Rayan Cherki !

Le PSG suit de très près Rayan Cherki, actuellement à Manchester City, et pourrait passer à l’action si la situation du club anglais venait à évoluer.

Le PSG a bien coché le nom de Rayan Cherki. Alors que Manchester City attend désormais de connaître les conséquences de son affaire financière, le club parisien surveille attentivement la situation du jeune international français. Selon les informations rapportées par TeamTalk, le PSG n’hésiterait pas à se positionner si l’ancien Lyonnais venait à être disponible à un prix jugé raisonnable.

Le PSG veut profiter de la situation de Manchester City

L’intérêt parisien n’est pas anodin. Comme déjà rapporté sur notre site, Cherki correspond particulièrement au profil recherché par le PSG : un joueur français, offensif, créatif et capable d’évoluer dans plusieurs positions. Son nom serait d’ailleurs particulièrement apprécié en interne.

Mais pour l’instant, Manchester City n’a aucune intention particulière de se séparer de son joueur. Cherki est sous contrat jusqu’en 2030 et les Citizens ont investi 42,5 millions d’euros pour le recruter à l’Olympique Lyonnais en juin 2025.

La situation pourrait toutefois changer en fonction de la procédure financière visant City. Le club anglais a été reconnu coupable par une commission indépendante de plusieurs infractions aux règles financières de la Premier League et a fait appel de cette décision. Aucune sanction sportive définitive n’a encore été prononcée.

Paris prêt à passer devant Liverpool ?

C’est précisément cette incertitude qui intéresse le PSG. Si Manchester City devait subir une sanction importante, plusieurs de ses joueurs pourraient être davantage sollicités sur le marché des transferts.

Liverpool suit également Rayan Cherki, mais Paris entendrait donc jouer sa carte. D’après les informations rapportées par TeamTalk, les dirigeants parisiens seraient prêts à étudier une opération dès janvier ou l’été prochain si les conditions devenaient favorables.

Le PSG devra cependant s’attendre à une concurrence importante. Chelsea et le Real Madrid surveillent également la situation du Français, tandis que Liverpool reste un prétendant sérieux.

Rayan Cherki, la nouvelle priorité française du PSG ?

Pour Paris, le dossier possède aussi une dimension particulière : Cherki représente exactement le type de talent français que le PSG souhaite attirer. Après avoir quitté Lyon pour Manchester City, le joueur de 23 ans pourrait donc déjà être au cœur d’un nouveau grand mercato.

Rien n’est encore signé et aucune offre officielle du PSG n’a été formulée. Mais une chose est désormais claire : Paris surveille Cherki et pourrait véritablement passer à l’action si Manchester City est contraint de revoir sa situation sportive et financière.