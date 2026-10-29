OM : le retour de Medhi Benatia à Marseille est annoncé !

Convaincu que l’histoire entre Medhi Benatia et l’OM n’est pas terminée, Hervé Renard prédit un retour de l’ancien directeur sportif au club phocéen, sans toutefois avancer de date.

L’histoire entre Medhi Benatia et l’OM pourrait-elle connaître un nouvel épisode ? Pour Hervé Renard, cela ne fait guère de doute. Invité de l’émission Charlii – Parlons Sport, animée par Ludovic Duchesne, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire s’est montré catégorique sur l’avenir de l’ancien dirigeant marseillais.

« Je lui ai dit une chose quand il est parti : il va y retourner un jour », a confié Hervé Renard, persuadé que le Marocain retrouvera un jour le club olympien. Une prédiction forte, même si aucun calendrier n’a été évoqué.

« Je pense que son cœur est marseillais »

Pour expliquer cette conviction, Hervé Renard a rappelé l’attachement de Medhi Benatia à l’Olympique de Marseille. Avant de devenir directeur sportif, l’ancien défenseur international marocain avait en effet été formé au club, sans parvenir à s’imposer durablement chez les professionnels.

« C’était un jeune qui était au centre de formation de Marseille et qui, quelque part, aurait aimé faire une carrière beaucoup plus importante avec l’OM », a expliqué le technicien. Avant d’ajouter : « Je pense que son cœur est marseillais. »

Revenu à Marseille en novembre 2023 comme conseiller sportif, Benatia avait ensuite pris davantage de responsabilités au sein de la direction olympienne. Son passage s’est achevé à l’été 2026, dans un contexte particulièrement agité pour le club.

Un retour à l’OM pas pour tout de suite ?

Si Hervé Renard croit à de nouvelles retrouvailles entre Benatia et Marseille, il n’imagine pas nécessairement un retour à court terme. L’ancien sélectionneur du Maroc a d’ailleurs pris soin de préciser que cela pourrait prendre du temps.

« Ce ne sera peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans un an, peut-être pas dans deux ou trois ans, mais il y retournera un jour, j’en suis pratiquement certain », a-t-il insisté. Reste à savoir sous quelle forme cette éventuelle réunion pourrait se concrétiser. Après plusieurs mois marqués par les tensions et les critiques d’une partie des supporters, un retour de Medhi Benatia à l’OM ne serait pas anodin.

Pour l’heure, il s’agit avant tout d’une conviction personnelle d’Hervé Renard. Mais pour le technicien, une chose est sûre : l’histoire entre Medhi Benatia et l’OM n’est peut-être pas terminée.