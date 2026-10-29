Ciblé par Tottenham au cours du mercato estival, Amine Gouiri (OM, 26 ans) pourrait faire l’objet d’une nouvelle offensive de Roberto De Zerbi cet hiver.

L’avenir d’Amine Gouiri pourrait-il s’écrire loin de Marseille ? Alors que l’international algérien est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2029, son nom circule de nouveau du côté de Tottenham.

Tottenham prêt à relancer Gouiri à l’OM

Selon Ekrem Konur, les Spurs envisageraient de revenir à la charge lors du mercato hivernal pour renforcer leur secteur offensif.L’intérêt du club londonien pour l’attaquant marseillais ne daterait pas d’hier. Durant l’été, Tottenham avait déjà exploré la possibilité de recruter Gouiri. Mais les discussions n’avaient pas débouché sur un transfert, notamment parce que Richarlison et Dominic Solanke n’avaient finalement pas quitté le club.

La situation pourrait toutefois évoluer dans les prochains mois. Toujours selon Ekrem Konur, Roberto De Zerbi souhaiterait disposer de solutions offensives supplémentaires. Dans cette optique, le profil de Gouiri serait susceptible de revenir sur la table des dirigeants londoniens. L’ancien entraîneur de l’OM, désormais associé au projet de Tottenham, pourrait ainsi jouer un rôle dans une éventuelle offensive. Reste néanmoins à savoir si cet intérêt se concrétisera par une approche officielle.

Un dossier à 30 M€ ?

Pour Tottenham, le dossier Gouiri resterait étroitement lié à la situation de son secteur offensif. L’avenir de Richarlison demeure incertain et le club serait ouvert à un départ de l’attaquant brésilien en janvier. Un éventuel mouvement pourrait donc modifier les besoins des Spurs et relancer leur intérêt pour le Marseillais. Mais avant d’avancer concrètement sur cette piste, Tottenham devrait d’abord clarifier sa situation en attaque. Du côté de l’OM, cette rumeur appelle également à la prudence. À ce stade, aucune offre officielle n’est mentionnée et rien ne permet d’affirmer qu’un départ de Gouiri est imminent.

Sous contrat avec Marseille jusqu’en juin 2029, Amine Gouiri dispose encore de plusieurs années d’engagement avec le club phocéen. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d’euros. Un montant qui donne une indication de la valeur attribuée au joueur, sans pour autant représenter un prix de vente fixé par l’OM. Les dirigeants marseillais conserveraient donc un rôle central dans toute éventuelle négociation. Le mercato hivernal pourrait ainsi remettre le dossier Gouiri au premier plan si Tottenham décide de passer à l’action.