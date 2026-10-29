La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Ciblé par le PSG au mercato, Javi Rodriguez (Celta Vigo, 23 ans) est attendu à Marseille cet hiver.

Le PSG prépare-t-il déjà son prochain mercato hivernal ? Selon Fichajes, le club de la capitale pourrait réactiver une piste défensive suivie durant l’été : celle de Javi Rodríguez.

Javi Rodríguez revient dans les radars du PSG

À 23 ans, le joueur du Celta Vigo présente un profil polyvalent qui pourrait intéresser Luis Enrique, toujours à la recherche de solutions adaptées à ses exigences tactiques.Durant le dernier mercato estival, le PSG aurait surveillé la situation du défenseur espagnol. Sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe de la défense que sur un côté constitue un atout intéressant pour un entraîneur qui apprécie les joueurs capables de s’adapter à plusieurs configurations.

D’après le média espagnol, un retour de flamme parisien en janvier ne serait pas à exclure. Les dernières performances de Rodríguez pourraient notamment renforcer l’intérêt autour de son profil. Le défenseur vient ainsi d’inscrire trois buts en deux rencontres, dont un doublé face au Celtic Glasgow. Des statistiques offensives remarquées pour un joueur à vocation défensive, même si elles ne suffisent pas, à elles seules, à confirmer un éventuel transfert.

Rodriguez a rendez-vous au Vélodrome avec l’OM

Sous contrat avec le Celta Vigo jusqu’en juin 2030, Javi Rodríguez reste lié au club espagnol pour plusieurs saisons. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros. Pour le PSG, un éventuel dossier dépendrait de l’intérêt réel du club, des conditions fixées par les dirigeants espagnols et de la concurrence sur le marché. À ce stade, aucune offre officielle n’est mentionnée. L’hypothèse d’une arrivée à Paris en janvier reste donc à confirmer.

Avant de penser au mercato hivernal, Javi Rodríguez doit également se préparer à un rendez-vous important en Ligue Europa. Le 10 décembre prochain, le défenseur est attendu au stade Vélodrome pour affronter l’OM (18h45). Cette rencontre offrira aux observateurs une nouvelle occasion de suivre le joueur face à un adversaire français. Elle pourrait aussi attirer l’attention sur un profil déjà associé au PSG dans les rumeurs de transfert. Reste désormais à savoir si Paris décidera de passer à l’action cet hiver.