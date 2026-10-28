OM : Genesio va lancer deux nouveaux jeunes dans le grand bain

Du changement se prépare dans l’attaque de l’Olympique de Marseille ! Après les rétrogradations de Keyliane Abdallah, Mmadi et Faris Moumbagna, Bruno Genesio pourrait profiter des prochaines semaines pour donner leur chance à deux jeunes talents du club : Antoine Valero et Jephthe Malanda. Une belle opportunité pour les deux espoirs marseillais, qui pourraient rapidement intégrer la rotation de l’équipe première.

Et si la solution aux problèmes offensifs de l’OM se trouvait déjà au centre de formation ? Alors que Bruno Genesio cherche encore la bonne formule pour tirer le meilleur de son effectif, plusieurs places viennent de se libérer dans le secteur offensif marseillais. Une situation dont pourraient profiter deux jeunes joueurs particulièrement prometteurs.

En effet, les rétrogradations de Keyliane Abdallah, Sidi Ali Mmadi et Faris Moumbagna ont rebattu les cartes au sein de l’effectif olympien. Et plutôt que de se reposer uniquement sur ses éléments habituels, Bruno Genesio pourrait décider d’injecter du sang neuf dans son groupe.

Deux noms se dégagent : Antoine Valero et Jephthe Malanda, qui pourraient avoir une véritable carte à jouer à très court terme.

OM : Valero et Malanda, les deux nouvelles surprises de Genesio ?

C’est une opportunité qui pourrait changer beaucoup de choses pour les deux jeunes Marseillais. Avec plusieurs éléments offensifs désormais écartés du groupe professionnel, Bruno Genesio dispose d’une occasion idéale pour ouvrir la porte à de nouveaux visages.

Parmi eux, Antoine Valero apparaît comme un candidat sérieux. À 18 ans, le jeune attaquant olympien fait partie des espoirs suivis de près au club. Son potentiel ne passe d’ailleurs pas inaperçu, puisque le RC Lens s’était notamment intéressé à son profil lors du dernier mercato estival.

Alors que la signature de son premier contrat professionnel avec l’OM se précise, une intégration progressive au groupe de Bruno Genesio pourrait constituer une nouvelle étape importante dans son développement.

Mais Valero n’est pas le seul à pouvoir profiter de cette situation. Jephthe Malanda pourrait lui aussi être appelé à franchir un cap, avec la possibilité de découvrir plus régulièrement le quotidien de l’équipe première.

Pour les deux joueurs, les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Entre les séances d’entraînement avec les professionnels, les convocations dans le groupe et d’éventuelles premières minutes de jeu, une fenêtre semble s’ouvrir.

Abdallah, Mmadi et Moumbagna écartés : une occasion en or pour les jeunes de l’OM !

Cette redistribution des cartes intervient dans un contexte particulier. Les rétrogradations de Keyliane Abdallah, Sidi Ali Mmadi et Faris Moumbagna ont réduit les options offensives à la disposition de Bruno Genesio.

Une situation qui pourrait pousser l’entraîneur marseillais à revoir sa gestion de l’effectif, notamment pour maintenir une concurrence suffisante à chaque poste.

Et dans ce contexte, le centre de formation pourrait bien devenir une solution particulièrement intéressante.

L’OM dispose en effet de jeunes joueurs qui attendent leur chance pour montrer leur valeur au plus haut niveau. Pour Valero comme pour Malanda, une ouverture dans le groupe professionnel représenterait une récompense, mais surtout une occasion de prouver qu’ils peuvent répondre aux exigences de la Ligue 1.

Reste à savoir si Bruno Genesio franchira rapidement le pas. Car si leur intégration semble désormais envisageable, rien ne garantit encore que les deux espoirs bénéficieront immédiatement de temps de jeu.

❗️A très court terme, Antoine Valero et Jephthe Malanda pourraient avoir une carte à jouer avec l'équipe pro.



Des places sont à prendre au sein de l'attaque après les rétrogradations d'Abdallah, Mmadi et Moumbagna.



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Genesio prépare-t-il une nouvelle génération à l’OM ?

Au-delà de la situation immédiate, ces possibles promotions pourraient également traduire une volonté de mieux exploiter les ressources du centre de formation marseillais.

Dans un effectif où la concurrence reste importante, donner leur chance à de jeunes éléments permettrait à Bruno Genesio d’élargir ses possibilités, tout en préparant l’avenir.

Pour Antoine Valero, dont le nom a déjà circulé du côté du RC Lens, la perspective de se rapprocher de l’équipe première pourrait également représenter un argument supplémentaire pour poursuivre sa progression à Marseille.

Jephthe Malanda, de son côté, pourrait profiter de cette période pour gagner du terrain dans la hiérarchie offensive.

Une chose est sûre : avec trois joueurs rétrogradés et des places à prendre en attaque, les cartes sont redistribuées à l’OM. Et Antoine Valero comme Jephthe Malanda pourraient bien être les grands gagnants des prochaines décisions de Bruno Genesio.