Les supporters de l’OM ne sont pas tendres après la mise à l’écart de Keyliane Abdallah (20 ans), qui n’en serait pas à son coup d’essai.

L’OM a bien failli vivre une fin de match cauchemardesque contre Le Havre. Après avoir mené 4-0, les Phocéens ont vu leur adversaire revenir dangereusement au score, au point de faire planer le doute sur l’issue de la rencontre. Une situation qui n’a visiblement pas plu à Bruno Genesio : l’entraîneur marseillais a notamment ciblé deux joueurs entrés en cours de match : Keyliane Abdallah, 20 ans, et Nouhoum Kamissoko, 21 ans.

Le technicien de l’OM aurait reproché un manque d’implication à Abdallah, dont l’entrée a été jugée trop nonchalante. Le jeune Olympien aurait ainsi reçu un sérieux recadrage dans le vestiaire avant d’être sanctionné sportivement. Il a été rétrogradé avec l’équipe Pro 2 jusqu’à nouvel ordre. Un coup d’arrêt pour le joueur, qui cherchait à se faire une place dans le groupe professionnel. Pour Genesio, cette décision envoie également un message au reste de l’effectif : les opportunités offertes aux jeunes doivent s’accompagner d’un investissement constant sur le terrain.

Abdallah déjà recadré par l’OM la saison dernière ?

Cette mise à l’écart ne serait pas un épisode isolé dans le parcours du jeune Marseillais. Selon L’Équipe, Keyliane Abdallah avait déjà eu besoin d’être remobilisé par le staff la saison dernière, notamment en raison de difficultés liées à sa concentration. Le nouvel épisode face au Havre remet donc cette question au centre des discussions. À 20 ans, l’attaquant dispose encore de temps pour progresser, mais il doit désormais démontrer qu’il a retenu les leçons de cette sanction.

Pour autant, la situation ne serait pas synonyme de rupture entre le joueur et son entraîneur. Abdallah aurait compris les reproches formulés par Bruno Genesio et envisagerait d’échanger avec lui afin de clarifier la situation. Une discussion qui pourrait être importante pour la suite de son parcours à l’OM. L’objectif sera de repartir sur de meilleures bases et de retrouver la confiance du staff, alors que la concurrence reste forte pour intégrer durablement le groupe professionnel.

OM : les supporters valident la sanction de Genesio

La décision de Bruno Genesio suscite également des réactions chez les supporters marseillais. Dans un sondage publié par But!, les internautes ont été invités à se prononcer sur la mise à l’écart de Keyliane Abdallah.

Les résultats témoignent d’un soutien majoritaire à la décision de l’entraîneur :

Mérité : 61,9 %

Pour le bien du club : 19 %

Normal : 14,3 %

Abusé : 4,8 %

Au total, 95,2 % des votes se répartissent entre les réponses considérant la sanction comme méritée, normale ou bénéfique pour le club. Seuls 4,8 % des participants estiment qu’elle est excessive. Pour Abdallah, cette rétrogradation constitue un sérieux avertissement. Le jeune attaquant doit désormais répondre sur le terrain et prouver qu’il peut tirer les enseignements de cet épisode.