Franck Haise a accueilli des nouvelles mitigées à trois jours d’affronter l’OGC Nice lors de la 9e journée de Ligue 1 (19h).

C’est une nouvelle qui ne fait pas forcément les affaires du Stade Rennais. Touché, Jonathan Clauss devrait finalement être opérationnel pour la réception des Rouge et Noir.

❌️ Pas d'entorse pour Jonathan Clauss. Plus de peur que de mal, il va reprendre provisoirement l'entrainement cette semaine et figurer, si tout va bien, dans le groupe niçois pour la réception de Rennes.



Match qui devrait être avancé à vendredi 🗓@RMCsport — Maxime Tilliette (@MaxTilliette) October 26, 2026

Clauss devrait être opérationnel contre le Stade Rennais

Selon le journaliste de RMC Sport Maxime Tilliette, le latéral niçois ne souffre d’aucune entorse. « Pas d’entorse pour Jonathan Clauss. Plus de peur que de mal, il va reprendre provisoirement l’entraînement cette semaine et figurer, si tout va bien, dans le groupe niçois pour la réception de Rennes », a-t-il indiqué. Un retour qui pourrait donc intervenir au bon moment pour l’OGC Nice.

Si sa présence dans le groupe reste conditionnée à sa reprise et à son état physique, le défenseur représenterait une option supplémentaire pour Olivier Pantaloni à l’approche de cette rencontre. Pour le Stade Rennais, il faudra ainsi se préparer à affronter un adversaire potentiellement renforcé par ce retour. Mais les Bretons ont également reçu une nouvelle plus favorable.

Seidu privé de retrouvailles avec le Stade Rennais

Prêté à l’OGC Nice par le Stade Rennais, Alidu Seidu ne devrait pas pouvoir affronter son club d’origine vendredi soir. Une clause figurant dans son contrat de prêt empêcherait en effet le défenseur ghanéen de participer à cette rencontre. Le journaliste d’Ici Armorique François Rauzy a confirmé cette information : « Comme pour Bamba au Mans, le Stade Rennais a une clause dans le contrat de prêt d’Alidu Seidu à Nice empêchant le Ghanéen de jouer vendredi. »

Une absence qui pourrait compter dans les choix de Franck Haise, même si son impact dépendra des solutions disponibles dans le secteur défensif. Pour le Stade Rennais, cette clause constitue en tout cas un petit avantage avant un déplacement qui s’annonce disputé avant la deuxième trêve internationale de la saison.