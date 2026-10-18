L’OL bat Nice et prend la tête, les Tops, les Flops, les notes des Gones

Ce dimanche soir, l’OL avait l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire à domicile face à l’OGC Nice. Les Gones ont rempli leur mission, non sans difficulté, en s’imposant 2-1 grâce à des buts de Pavel Sulc et de Tanner Tessmann. Voici les tops, les flops et les notes des Lyonnais après ce choc.

Les tops :

Pavel Sulc a retrouvé son flair

Après avoir retrouvé le chemin des filets en semaine face à Crystal Palace, Pavel Sulc a enchaîné contre le Gym. Titularisé, le Tchèque a de nouveau fait parler son instinct de buteur en profitant d’une erreur de Yehvann Diouf pour égaliser avec sang-froid à la 32e minute. Une deuxième réalisation consécutive qui confirme sa montée en puissance.

Duranville, la bonne surprise

De retour dans le onze de départ, l’ancien joueur du Borussia Dortmund a signé une prestation prometteuse. Sur son côté gauche, Julien Duranville a mis en difficulté Abdelmoneim et Clauss grâce à ses accélérations et à ses prises d’initiative. Il a joué un rôle décisif dans l’égalisation lyonnaise, en faisant la différence par son audace. Plus inspiré que Kaïl Boudache, malgré le volontarisme de ce dernier.

Paulo Fonseca récompensé par ses choix

Avec huit changements au coup d’envoi, Paulo Fonseca avait fait des choix forts pour la réception de l’OGC Nice. Le technicien devait notamment gérer l’enchaînement des rencontres pour certains de ses joueurs, dont Abner et Athekame, tandis que Noah Nartey figurait également parmi ceux qui avaient été reconduits.

Tout n’a pas été parfait parmi les joueurs alignés, mais l’OL a su décrocher les trois points malgré ce large turnover. Un pari gagnant pour Fonseca, qui avait déjà réussi à préserver l’efficacité de son équipe dans un contexte similaire face au Toulouse FC lors de la première journée. Cette fois-ci, on peut dire que les montants l’ont quand même aidé (deux poteaux pour Nice).

Les flops :

Kaïl Boudache, combatif mais peu inspiré

Son volontarisme ne suffit pas à effacer les approximations. Face à son club formateur, Kaïl Boudache a multiplié les mauvais choix et les imprécisions dans les zones décisives. Malgré une activité intéressante, l’attaquant lyonnais a manqué de justesse dans le dernier geste. Une prestation frustrante.

Clinton Mata, un retour compliqué

Pris dans son dos sur le but d’Elye Wahi, Clinton Mata a connu une reprise délicate. L’international angolais a perdu plusieurs duels en première période et s’est montré imprécis dans ses transmissions. Son rendement s’est toutefois amélioré après la pause.

Nakamura voit rouge

Entré à la place de l’excellent Julien Duranville, Nakamura a été exclu moins de dix minutes plus tard pour un pied levé sur Abdelmoneim. Alors que l’OL commençait à subir davantage, cette expulsion a placé les Lyonnais dans une situation délicate. Le Japonais a ainsi pris le risque de compromettre les chances de son équipe de conserver son avantage.

Les notes des Gones :

Descamps (5,5) – Athekame (5,5), Mata (4), Niakhaté (5,5), Abner (5, puis Kluivert (81ème)) – Nartey (6, puis Tolisso (61ème)), Tessmann (5), Bidstrup (6) – Sulc (6, puis Merah (81ème)) – Boudache (4, puis Bacher (75ème)), Duranville (6,5, puis Nakamura (61ème)).