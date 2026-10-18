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FRANCE

OL : la compo très remaniée de Fonseca pour affronter Nice

Par William Tertrin - 18 Oct 2026, 20:03
Paulo Fonseca (OL)

Voici la compo de l’OL pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’OL reçoit l’OGC Nice pour la 7e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’équipe officielle très remaniée par Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 20h45 au Groupama Stadium.

La compo de l’OL

Descamps – Athekame, Mata, Niakhaté (cap), Abner – Bidstrup, Tessmann – Duranville, Nartey, Boudache – Sulc.

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