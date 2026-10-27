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PSG Mercato : Luis Enrique fait enrager le Stade Rennais avec ce chouchou de Haise

Par Bastien Aubert - 27 Oct 2026, 11:40
Quentin Ndjantou (PSG)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Entré en jeu lors de la victoire du PSG contre l’OL (2-0), le jeune Quentin Ndjantou (19 ans) a convaincu Luis Enrique.

Le PSG tient peut-être une nouvelle pépite offensive. Peu utilisé cette saison, Quentin Ndjantou a profité de son entrée en jeu contre l’OL pour se mettre en évidence.

Ndjantou séduit Luis Enrique au PSG

Lancé à la 81e minute à la place de Maghnes Akliouche, le jeune milieu offensif a laissé une impression positive lors du succès parisien (2-0). Une prestation qui n’a pas échappé à Luis Enrique. L’entraîneur espagnol semble convaincu par le potentiel du joueur de 19 ans et n’a pas caché son enthousiasme en conférence de presse d’après-match.

« Ndjantou est une Formule 1 ! C’est une machine ! Quand il va prendre des minutes, il sera très important aussi », a lancé le technicien du PSG. Un message fort qui témoigne de la confiance accordée au jeune joueur. Si son temps de jeu reste limité, Ndjantou pourrait progressivement gagner en importance dans la rotation parisienne. De quoi nourrir de belles ambitions pour la suite de sa saison.

Le Stade Rennais et Haise peuvent-ils encore espérer ?

Cette montée en puissance ne fait pas forcément les affaires du Stade Rennais. Lors du dernier mercato estival, le club breton s’était intéressé au profil de Quentin Ndjantou. Un prêt avait notamment été envisagé, alors que le jeune Parisien pouvait avoir besoin de davantage de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Franck Haise apprécierait particulièrement les qualités du joueur, dont le profil offensif pourrait apporter des solutions supplémentaires au collectif rennais. Technique, explosif et capable de faire des différences,

Ndjantou présenterait des caractéristiques intéressantes pour un entraîneur souhaitant dynamiser son animation offensive. Mais les déclarations de Luis Enrique changent potentiellement la donne. En affichant publiquement sa confiance envers le jeune Parisien, l’entraîneur du PSG laisse entendre qu’il pourrait lui offrir davantage d’opportunités dans les prochaines semaines. Dans ces conditions, un départ temporaire pourrait devenir plus difficile à envisager si le staff parisien décide de lui accorder une place plus importante dans la rotation.

Le PSG enfin prêt à miser sur son jeune talent ?

Pour Quentin Ndjantou, l’enjeu sera désormais de transformer cette bonne entrée en véritable opportunité. À 19 ans, le milieu offensif doit encore gagner en régularité et accumuler du temps de jeu pour confirmer les espoirs placés en lui. Le Stade Rennais pourrait toujours représenter une solution intéressante si sa situation évolue, mais le PSG semble vouloir prendre le temps d’évaluer son potentiel au plus haut niveau.

Rien ne permet toutefois d’affirmer qu’un départ est définitivement exclu. Le mercato dépendra notamment des besoins parisiens, des perspectives offertes au joueur et de sa volonté de bénéficier de davantage de responsabilités. Une chose est sûre : avec les mots élogieux de Luis Enrique, Ndjantou vient de rappeler qu’il pouvait prétendre à une place dans les plans du PSG. Une excellente nouvelle pour Paris, mais potentiellement une frustration pour le Stade Rennais et Franck Haise.

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