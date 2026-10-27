Si Waldemar Kita a sifflé la fin des négociations avec Paulo Tavares pour une vente du FC Nantes, tout ne serait pas encore perdu dans une optique plus large.

La fin des discussions entre Waldemar Kita et Paulo Tavares a de quoi refroidir les supporters du FC Nantes qui espèrent une vente. Pourtant, l’arrêt d’un projet de rachat ne signifie pas nécessairement que toute possibilité de vente est définitivement écartée.

L’ASSE et Kilmer, un précédent qui nourrit l’espoir au FC Nantes

Sur X, Emmanuel Merceron s’interroge justement sur les raisons de ce revirement soudain. « Vu la soudaineté de cette mise à mort du projet Phenix par Kita, n’aurait-il pas déjà un projet sérieux de rachat sur le feu ? Je suppose, car c’est à peu près ce qui s’est passé à Sainté avec Kilmer », avance-t-il.

Une hypothèse qui mérite attention, même si rien ne permet, à ce stade, d’affirmer que Waldemar Kita négocie déjà avec un autre candidat au rachat du FC Nantes. La rapidité avec laquelle le dossier Tavares a été interrompu peut alimenter les interrogations, mais elle ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l’existence d’un projet concurrent.

Pour comprendre cette comparaison, il faut revenir à la vente de l’ASSE. En 2024, Paulo Tavares s’était intéressé au rachat du club stéphanois, avant que l’opération n’aboutisse pas. Quelques mois plus tard, Kilmer Sports Ventures avait finalement pris le contrôle de l’ASSE. Ce précédent nourrit aujourd’hui les espoirs de ceux qui souhaitent voir le FC Nantes changer de propriétaire. L’échec d’une première tentative ne signifie pas forcément que le processus de vente est définitivement bloqué.

Un espoir mais encore beaucoup d’incertitudes

Un autre investisseur peut se manifester, à condition que les discussions aboutissent et que les exigences financières du vendeur soient compatibles avec son projet. Le parallèle avec Saint-Étienne reste toutefois une comparaison, pas une garantie. Rien ne permet d’assurer que le scénario se reproduira à Nantes, ni qu’un repreneur serait déjà en position de prendre le relais de Paulo Tavares.

Pour les supporters des Canaris, la question reste entière : Waldemar Kita a-t-il simplement refermé la porte à Paulo Tavares ou prépare-t-il une autre option pour l’avenir du club ? À ce jour, les éléments évoqués ne permettent pas de trancher. Le précédent stéphanois rappelle néanmoins qu’un dossier de rachat avorté ne met pas nécessairement un terme aux ambitions de vente d’un club.

Si un autre candidat sérieux venait à se présenter, le FC Nantes pourrait de nouveau se retrouver au centre de discussions autour de son avenir capitalistique. En attendant une éventuelle confirmation, la prudence reste de mise. L’hypothèse avancée par Emmanuel Merceron entretient l’espoir d’un nouveau scénario pour les Canaris, mais l’existence d’un autre projet de rachat reste à démontrer.