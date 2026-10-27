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RC Lens : un beau signe du destin pour les Sang et Or avant le derby du Nord ?

Par William Tertrin - 27 Oct 2026, 10:20

Le RC Lens se déplace à Lille ce vendredi sans ses supporters dans le parcage visiteurs, une situation qui rappelle un souvenir heureux aux Sang et Or.

Le hasard fait parfois bien les choses. Alors que le RC Lens retrouvera le LOSC ce vendredi 30 octobre au stade Pierre-Mauroy, le parcage visiteurs restera vide. Une situation qui rappelle un précédent plutôt encourageant pour les hommes de Yannick Cahuzac.

En avril 2022, le RC Lens avait gagné sans ses supporters

Le 16 avril 2022, le Racing s’était imposé 2-1 sur la pelouse du LOSC, lors de la 32e journée de Ligue 1. Ce soir-là, les Lensois avaient déjà dû composer sans leurs supporters, interdits d’accès au stade et à ses abords par un arrêté préfectoral.

Sur le terrain, les hommes de Franck Haise avaient pourtant frappé fort. Przemysław Frankowski avait ouvert le score dès la 4e minute, avant qu’Arnaud Kalimuendo ne double la mise à la 37e. Malgré la réduction du score de Xeka juste avant la pause, les Sang et Or avaient tenu bon jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire avait une saveur particulière : le Racing s’imposait alors à Lille pour la première fois depuis 2003 et réalisait un superbe coup dans le derby du Nord.

Un signe encourageant avant le derby du Nord ?

Quatre ans plus tard, le contexte est différent, mais la coïncidence mérite d’être soulignée. Comme en 2022, le RC Lens devra tenter de faire tomber son rival dans un Pierre-Mauroy privé de parcage lensois.

Cette fois, l’absence des supporters résulte d’une décision du club artésien, qui a choisi de ne pas commercialiser de billets après les incidents survenus lors de récents déplacements.

Bien sûr, une statistique ne fait pas un résultat. Mais les supporters lensois peuvent toujours y voir un clin d’œil du destin : la dernière fois que le Racing a gagné à Pierre-Mauroy, le parcage était déjà vide. Reste désormais à savoir si les Sang et Or sauront transformer ce rappel historique en nouveau coup d’éclat dans le derby du Nord.

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