RC Lens : Zidane prêt à briser le rêve bleu de Thauvin pour deux raisons ?

Étincelant avec le RC Lens, Florian Thauvin espère retrouver l’équipe de France, mais à 33 ans, son âge et la concurrence à son poste compliquent ses chances de convaincre Zinédine Zidane.

Florian Thauvin pouvait difficilement envoyer un meilleur signal à Zinédine Zidane. Buteur et passeur décisif lors de la victoire du RC Lens contre le Paris FC (2-1), l’ailier confirme son excellente forme. Avec six buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, le Lensois s’impose comme l’un des joueurs les plus influents de son équipe. Pourtant, ses performances ne lui garantissent pas un retour chez les Bleus.

Florian Thauvin mérite-t-il un retour en équipe de France ?

À 33 ans, le champion du monde 2018 prouve qu’il possède encore les qualités pour évoluer au plus haut niveau. Sa technique, sa vision du jeu et son efficacité dans les trente derniers mètres font de lui un élément essentiel du RC Lens. De quoi relancer le débat autour de sa place en équipe de France, notamment alors que plusieurs joueurs offensifs sont incertains pour le prochain rassemblement.

Consultant de Ligue 1+, Clément Grenier estime que le Lensois mérite une nouvelle opportunité. « Par rapport à ses performances et aux absents de la prochaine liste, je pense qu’il mérite de retoucher à ce maillot bleu », a-t-il expliqué.

Mais l’ancien milieu de terrain reconnaît aussi que l’âge de Thauvin peut peser dans la réflexion du sélectionneur. « C’est sûr qu’à 33 ans, il ne représente pas l’avenir de l’équipe de France », a-t-il rappelé. Un constat qui résume le dilemme : faut-il récompenser la forme du moment ou privilégier des joueurs susceptibles de s’inscrire dans la durée ?

Une concurrence féroce sur le côté droit

L’âge n’est toutefois pas le seul obstacle pour Florian Thauvin. Le Lensois doit également faire face à une concurrence importante dans un secteur offensif particulièrement fourni. Michael Olise, Maghnes Akliouche et Rayan Cherki possèdent notamment des qualités techniques et une capacité à rentrer dans l’axe qui correspondent à un registre proche du sien.

Clément Grenier a justement identifié cette difficulté : « Le seul problème qu’il peut y avoir, c’est que dans son registre il y a Olise, qui est un peu dans son profil de gaucher capable de jouer à droite et de rentrer sur le pied gauche, Maghnes Akliouche également, Rayan Cherki aussi même si c’est plus un numéro 10. »

Même les éventuelles absences d’Ousmane Dembélé et d’Estéban Lepaul ne garantissent donc pas une place au Lensois. Comme le souligne Grenier, « Thauvin, ce n’est pas un vrai avant-centre pour compenser les absences de Dembélé et Lepaul ». Le sélectionneur pourrait ainsi rechercher un profil différent pour équilibrer son attaque.

Thauvin face au choix de Zidane

Pour Florian Thauvin, l’équation est claire : ses performances avec le RC Lens jouent en sa faveur, mais son âge et la concurrence compliquent son retour en équipe de France. À 33 ans, il doit convaincre Zinédine Zidane qu’il peut apporter une réelle plus-value immédiate, malgré la présence de joueurs plus jeunes et déjà installés dans la hiérarchie offensive.

Le Lensois conserve néanmoins un argument de poids : son rendement actuel. Comme le reconnaît Clément Grenier, « Thauvin mériterait, parce que ce qu’il fait c’est exceptionnel ».

Reste à savoir si Zinédine Zidane privilégiera la forme du moment ou la construction de son projet à long terme. Pour Thauvin, chaque nouvelle prestation avec les Sang et Or représente une occasion supplémentaire de faire pencher la balance.