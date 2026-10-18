En recrutant Florian Thauvin (33 ans) à l’été 2025, Jean-Louis Leca a frappé un coup digne de Lionel Messi au RC Lens.

Le RC Lens peut se frotter les mains. Alors que les Sang et Or cherchent à s’installer durablement parmi les meilleures équipes du championnat, Florian Thauvin fait déjà partie des hommes forts de l’effectif.

Thauvin marche sur l’eau avec le RC Lens

Samedi, sur la pelouse de Troyes, le capitaine lensois a encore démontré toute son importance dans le succès artésien (3-1). Avec deux nouvelles passes décisives, l’ancien Marseillais porte son total à sept en seulement sept journées de Ligue 1. Une statistique impressionnante qui donne une autre dimension au recrutement réalisé par Jean-Louis Leca.Le déplacement à Troyes a une nouvelle fois mis en évidence la qualité technique et la vision du jeu de Florian Thauvin.

Après avoir participé à l’action du premier but lensois, le milieu offensif a délivré une première offrande décisive à Odsonne Édouard juste avant la pause. À la 55e minute, il a ensuite fait la différence sur le côté avant de déposer un ballon parfait pour Ruben Aguilar, auteur du troisième but artésien.

Deux gestes décisifs qui ont permis au RC Lens de prendre le large et de signer une deuxième victoire consécutive en championnat. Le plus impressionnant reste la régularité de l’international français. Depuis le début de la saison, Thauvin est impliqué dans les offensives lensoises et apporte une créativité qui faisait parfois défaut au club artésien. À 33 ans, il semble avoir retrouvé toute son influence.

Un départ canon digne de Messi au PSG

Avec sept passes décisives après sept journées, Florian Thauvin signe une performance particulièrement rare. Selon Statsdufoot, seul Lionel Messi avait atteint un total comparable aussi rapidement en Ligue 1 au cours des vingt dernières années. L’Argentin avait réalisé cette performance avec le Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023. Neymar avait également démarré très fort cette saison-là, avec six passes décisives après sept journées.

La comparaison est flatteuse pour Thauvin, même si elle ne signifie évidemment pas que le Lensois évolue au même niveau global que les deux anciennes stars parisiennes. Elle souligne surtout l’exceptionnelle efficacité de son début de championnat. Lorsque Jean-Louis Leca a participé au recrutement de Florian Thauvin à l’été 2025, le RC Lens misait sur un joueur expérimenté, capable d’apporter immédiatement de la qualité technique et du leadership.

Le pari semble aujourd’hui pleinement réussi. Thauvin ne se contente pas de faire parler son expérience : il influence directement les résultats de son équipe. Sa capacité à créer des occasions et à trouver ses partenaires dans les meilleures conditions représente un atout majeur pour les Sang et Or. Son rôle de capitaine renforce encore son importance dans le collectif. Et alors que le RC Lens doit composer avec un calendrier chargé entre championnat et Ligue des champions, disposer d’un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration individuelle constitue une véritable assurance.