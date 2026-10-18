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RC Lens : Ganiou lâche un premier signe rassurant avant Bruges 

Par Bastien Aubert - 18 Oct 2026, 10:00
Ismaëlo Ganiou (RC Lens)

Sorti sur blessure lors de la victoire du RC Lens à Troyes samedi soir (3-1), Ismaëlo Ganiou (21 ans) semble déjà aller mieux.

Le RC Lens a décroché une victoire importante hier à Troyes (3-1) mais la soirée aurait pu se terminer sur une note beaucoup moins positive.

Ganiou en train de danser devant le kop lensois !

À la 80e minute, Ismaëlo Ganiou a été contraint de quitter ses partenaires après avoir ressenti une douleur au genou. Un coup dur pour les Sang et Or, qui avaient déjà utilisé tous leurs remplacements. Réduits à dix pour terminer la rencontre, les Lensois ont néanmoins réussi à préserver leur avantage.Sur le moment, la sortie de Ganiou n’avait rien de rassurant. Le défenseur, qui avait participé à la bonne prestation collective des Artésiens, a dû abandonner ses partenaires à dix minutes de la fin. La douleur ressentie au genou a immédiatement suscité des interrogations, d’autant que le RC Lens ne pouvait plus effectuer de changement.

Une éventuelle blessure de longue durée serait évidemment une mauvaise nouvelle pour le staff lensois, qui compte sur la profondeur de son effectif pour enchaîner les rencontres. Une image a toutefois apporté un motif d’espoir après le coup de sifflet final. Selon L’Équipe, Ganiou a été aperçu en train de danser devant les supporters du RC Lens. Une scène qui a rapidement retenu l’attention et qui semble indiquer que le défenseur se sentait suffisamment bien pour participer à ce moment de communion avec le public.

Le RC Lens attend désormais d’en savoir plus

Cette séquence a de quoi rassurer, au moins partiellement, les supporters artésiens. Elle ne constitue cependant pas une preuve de l’absence de blessure. Une douleur au genou peut nécessiter des examens même lorsque le joueur parvient à marcher ou à bouger sans difficulté apparente. Pour le moment, cette image ne permet donc pas de connaître précisément la gravité du problème rencontré par Ganiou.

Le staff lensois devra s’appuyer sur l’évolution de ses sensations et, si nécessaire, sur des examens médicaux pour déterminer s’il pourra rapidement retrouver les terrains. La prudence reste de mise, mais la scène observée après la victoire à Troyes constitue un premier élément encourageant. Le RC Lens peut savourer ses trois points, tout en espérant que la sortie de son jeune défenseur ne débouchera pas sur une longue indisponibilité.

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