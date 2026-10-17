Florian Thauvin, encore très bon contre le Sporting mardi en Ligue des Champions malgré la défaite du RC Lens, optimise à fond sa récupération.

Le RC Lens doit rapidement repartir de l’avant. Battus par le Sporting Portugal (0-2) mardi en Ligue des champions, les hommes de Yannick Cahuzac se déplacent à Troyes ce samedi, avant de retrouver la scène européenne mercredi prochain en Belgique.

Thauvin soigne sa récupération au RC Lens

Dans ce calendrier chargé, la gestion des organismes devient un enjeu important. Et Florian Thauvin, l’un des joueurs les plus sollicités de l’effectif, fait l’objet d’une attention particulière.À 33 ans, le capitaine du RC Lens continue d’enchaîner les rencontres avec une implication importante. Malgré le revers contre le Sporting, il a encore été l’un des éléments offensifs les plus en vue du Racing.

Pour tenir le rythme, l’ancien international français optimise sa récupération. Il s’est notamment affiché lors d’une séance de cryothérapie, une méthode utilisée par de nombreux sportifs pour accompagner leur récupération après l’effort. Cette démarche illustre le soin apporté à sa préparation physique. Mais elle ne signifie pas nécessairement que Thauvin souffre d’une blessure ou qu’il est indisponible pour le prochain match.

Un calendrier qui ne laisse aucun répit au RC Lens

Le déplacement à Troyes intervient seulement quatre jours après la rencontre européenne contre le Sporting. Et l’enchaînement ne s’arrête pas là : le RC Lens se rendra ensuite à Bruges mercredi pour la troisième journée de sa campagne de Ligue des champions. Pour Cahuzac, l’équation est délicate. Le technicien doit conserver une équipe compétitive en championnat tout en évitant d’épuiser ses cadres avant les rendez-vous européens. Le staff lensois dispose de plusieurs solutions offensives, mais l’influence de Thauvin reste importante dans l’animation et la création. Se passer de lui dès le coup d’envoi représenterait donc un choix fort.

La question est désormais de savoir si Cahuzac décidera de titulariser son capitaine au Stade de l’Aube ou de lui accorder un peu de repos. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que Thauvin sera laissé sur le banc. Le voir travailler sa récupération ne signifie pas que son entraîneur a déjà décidé de le ménager. Mais le calendrier pourrait peser dans la réflexion du staff. Avec un match européen crucial qui approche, limiter le temps de jeu de certains cadres pourrait être une option pour préserver leur fraîcheur. Le capitaine du RC Lens pourrait ainsi être ménagé si le staff estime qu’un repos est préférable. Reste à savoir si cette précaution se traduira par une titularisation ou un rôle de joker face à Troyes.