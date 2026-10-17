Avant de se mesurer à l’ESTAC (21h), le RC Lens semble arriver à un moment charnière de la saison de Troyes.

Le rendez-vous entre Troyes et le RC Lens ne se prépare pas uniquement sur le terrain. Alors que les deux équipes doivent s’affronter au stade de l’Aube à 21 heures, l’ESTAC traverse une crise importante en coulisses. Arrivé durant l’été, Jocelyn Blanchard ne fait désormais plus partie de l’organigramme du club.

Des signalements de salariées à l’origine de l’affaire

Comme expliqué hier soir, le club troyen a annoncé la fin immédiate de sa collaboration avec son directeur sportif. Dans son communiqué, l’ESTAC précise : « L’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et Jocelyn Blanchard, directeur sportif, ont mis fin à leur collaboration avec effet immédiat. » La direction n’a toutefois pas détaillé les raisons de cette séparation. Elle a simplement indiqué vouloir assurer la continuité du projet sportif et lancer prochainement le recrutement d’un nouveau directeur sportif. Cette annonce intervient après plusieurs semaines de turbulences autour du dirigeant, arrivé à Troyes en juillet dernier.

Début octobre, plusieurs médias, dont L’Équipe, avaient révélé l’ouverture d’une enquête interne après des signalements déposés par des salariées du club. Les faits rapportés concerneraient notamment des remarques sexistes et des gestes jugés déplacés. Le City Football Group, propriétaire de l’ESTAC, avait mobilisé son dispositif de protection interne afin de recueillir les témoignages et d’examiner la situation. Le dossier a désormais pris une dimension judiciaire.

Le parquet ouvre une enquête judiciaire

Selon L’Est Éclair, le parquet de Troyes a ouvert une enquête judiciaire visant Jocelyn Blanchard, à la suite des signalements de salariées. Romain Molina, qui avait révélé l’existence de l’affaire, a également réagi sur les réseaux sociaux : « Au final, l’ESTAC n’a pas pu couvrir davantage son directeur sportif, Jocelyn Blanchard, qui quitte le club d’un commun accord. Le procureur de la République s’est également saisi de l’affaire (harcèlement sexuel envers diverses salariées). »

Le journaliste évoque aussi des questions qui resteraient à éclaircir sur la manière dont le dossier a été traité en interne. Pour le RC Lens, cette actualité constitue surtout un élément de contexte avant le déplacement dans l’Aube. Les Sang et Or devront rester concentrés sur leur objectif sportif face à une équipe dont l’environnement est particulièrement agité.