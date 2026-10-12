OM : une polémique arbitrale a éclaté après le match à Troyes !

La victoire de l’OM à Troyes (0-2) a été marquée par une grosse polémique arbitrale autour d’un geste d’Himad Abdelli.

Non sans difficulté, l’Olympique de Marseille a décroché ce dimanche soir sa deuxième victoire de la saison sur la pelouse de Troyes (0-2), en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Un succès précieux qui permet aux Phocéens de mettre fin à une série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Mais cette rencontre aurait pu prendre une tout autre tournure dès les premières minutes. Himad Abdelli a en effet échappé à une possible expulsion après un geste dangereux sur un joueur troyen, provoquant une vive polémique autour de l’arbitrage.

Un carton rouge oublié pour Abdelli ?

À la 12e minute de jeu, Himad Abdelli a touché le visage d’Iron Gomis avec son crampon en tentant de reprendre un ballon aérien dans la surface de réparation troyenne. Malgré ce pied particulièrement haut, l’international algérien n’a pas été sanctionné par l’arbitre, une décision qui a suscité de nombreuses réactions après la rencontre. Plusieurs supporters troyens et observateurs estiment que le milieu de terrain de l’OM aurait dû recevoir un carton rouge. Un avis partagé par Adil Rami, ancien défenseur central marseillais, qui n’a pas caché son incompréhension face à cette décision arbitrale.

Rami : « Pour moi, c’est carton rouge ! »

« J’ai vraiment cru que l’arbitre allait sortir le rouge car si on se fie à la logique des arbitres dans le monde entier, qu’il ait vu ou non, pour moi c’est pied en l’air, il touche le visage et c’est carton rouge. Après il y a le bon sens de l’arbitre qui évite de tuer ce match avec un rouge… mais pour moi c’est rouge », a confié Adil Rami sur le plateau de Ligue 1+ après la rencontre. Une prise de position tranchée de l’ancien international français, qui estime donc que l’OM aurait dû évoluer en infériorité numérique pendant une grande partie de cette rencontre face à Troyes.