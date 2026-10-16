RC Lens : coup de tonnerre en coulisses avant le déplacement à Troyes !

À la veille du déplacement du RC Lens à Troyes, l’ESTAC a annoncé le départ immédiat de son directeur sportif Jocelyn Blanchard, ancien dirigeant lensois, dans un contexte particulièrement agité.

C’est une annonce qui vient bouleverser l’actualité de l’ESTAC à quelques heures de la réception du RC Lens. Ce vendredi, le club troyen a officialisé la fin de sa collaboration avec Jocelyn Blanchard, nommé directeur sportif durant l’été. Une décision qui intervient à la veille d’un rendez-vous important de Ligue 1 pour les deux équipes.

Jocelyn Blanchard quitte l’ESTAC dans un contexte tendu

Dans son communiqué, l’ESTAC reste sobre et ne précise pas les raisons de cette séparation. Le club annonce simplement vouloir « assurer la continuité de son projet sportif » et engager prochainement le recrutement d’un nouveau directeur sportif.

Ce départ intervient toutefois dans un contexte sensible. Pour rappel, Jocelyn Blanchard fait l’objet de signalements de salariées concernant des comportements présumés sexistes et une enquête judiciaire a été ouverte à Troyes.

Un ancien dirigeant du RC Lens au cœur de la tourmente

Le nom de Jocelyn Blanchard est bien connu des supporters lensois. Avant de rejoindre Troyes en juillet, l’ancien milieu de terrain avait occupé le poste de directeur sportif du RC Lens, notamment entre 2011 et 2017. Son arrivée à l’ESTAC devait accompagner le retour du club aubois en Ligue 1.

Ce départ intervient à la veille d’un rendez-vous important pour le RC Lens. Les Sang et Or se déplacent au Stade de l’Aube ce samedi, à 20 h 45, pour affronter l’ESTAC lors de la 7e journée de Ligue 1. Reste à savoir si les remous en coulisses auront une influence sur le visage de Troyes sur le terrain. Une chose est sûre : à quelques heures du coup d’envoi, l’ESTAC traverse une période agitée, et les regards lensois seront aussi tournés vers ce qui se passe en dehors de la pelouse.