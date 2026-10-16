À LA UNE DU 16 OCT 2026
[23:00]FC Nantes : deux changements prévus par Poirier face à Dunkerque ?
[22:40]RC Lens : coup de tonnerre en coulisses avant le déplacement à Troyes !
[22:20]ASSE : les Verts sous pression avant le Red Star, leurs concurrents ont frappé fort
[22:00]OM Mercato : Lorenzi a flairé une opportunité en or à 0 € pour cet hiver !
[21:40]PSG : Ferran Torres a déjà signé un nouveau contrat !
[21:20]RC Lens Mercato : le premier départ de l’hiver déjà identifié ?
[21:00]PSG Mercato : Paris prépare des gros coups en L1, le RC Lens et le Stade Rennais peuvent trembler !
[20:40]Stade Rennais : Haise a trouvé la formule miracle pour faire trembler l’Europe
[20:20]OM : Papin balance tout sur les coulisses de son départ et n’épargne personne !
[20:03]RC Lens : le groupe de Cahuzac pour affronter l’ESTAC Troyes
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : coup de tonnerre en coulisses avant le déplacement à Troyes !

Par William Tertrin - 16 Oct 2026, 22:40

À la veille du déplacement du RC Lens à Troyes, l’ESTAC a annoncé le départ immédiat de son directeur sportif Jocelyn Blanchard, ancien dirigeant lensois, dans un contexte particulièrement agité.

C’est une annonce qui vient bouleverser l’actualité de l’ESTAC à quelques heures de la réception du RC Lens. Ce vendredi, le club troyen a officialisé la fin de sa collaboration avec Jocelyn Blanchard, nommé directeur sportif durant l’été. Une décision qui intervient à la veille d’un rendez-vous important de Ligue 1 pour les deux équipes.

Jocelyn Blanchard quitte l’ESTAC dans un contexte tendu

Dans son communiqué, l’ESTAC reste sobre et ne précise pas les raisons de cette séparation. Le club annonce simplement vouloir « assurer la continuité de son projet sportif » et engager prochainement le recrutement d’un nouveau directeur sportif.

Ce départ intervient toutefois dans un contexte sensible. Pour rappel, Jocelyn Blanchard fait l’objet de signalements de salariées concernant des comportements présumés sexistes et une enquête judiciaire a été ouverte à Troyes.

Un ancien dirigeant du RC Lens au cœur de la tourmente

Le nom de Jocelyn Blanchard est bien connu des supporters lensois. Avant de rejoindre Troyes en juillet, l’ancien milieu de terrain avait occupé le poste de directeur sportif du RC Lens, notamment entre 2011 et 2017. Son arrivée à l’ESTAC devait accompagner le retour du club aubois en Ligue 1.

Ce départ intervient à la veille d’un rendez-vous important pour le RC Lens. Les Sang et Or se déplacent au Stade de l’Aube ce samedi, à 20 h 45, pour affronter l’ESTAC lors de la 7e journée de Ligue 1. Reste à savoir si les remous en coulisses auront une influence sur le visage de Troyes sur le terrain. Une chose est sûre : à quelques heures du coup d’envoi, l’ESTAC traverse une période agitée, et les regards lensois seront aussi tournés vers ce qui se passe en dehors de la pelouse.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
RC Lens
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot