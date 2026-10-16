Pronostic Troyes – RC Lens (17/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la septième journée de Ligue 1 entre Troyes et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Restant sur une belle victoire en championnat contre l’Olympique Lyonnais (1-2), le RC Lens se rend ce samedi (20h45) sur le terrain de Troyes, pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Remontés à la 10e place du classement, les Sang et Or tenteront d’enchaîner un deuxième succès consécutif en championnat afin de se rapprocher un peu plus du wagon de tête.

Ligue 1 – Troyes – RC Lens

Samedi 17 octobre 2026 · 20h45 · Stade de l’Aube

Troyes : un promu déjà en grande difficulté

Champion de Ligue 2 la saison dernière, Troyes connaît des retrouvailles particulièrement compliquées avec l’élite du football français. Après avoir récolté quatre points lors des deux premières journées, les hommes de Stéphane Dumont ont progressivement perdu pied et occupent désormais la 17e place du classement, à deux longueurs du premier non-relégable. Une situation préoccupante pour le club aubois, dont l’objectif principal reste le maintien en Ligue 1.

Les Troyens traversent actuellement une véritable crise de résultats. Battus successivement par Strasbourg (2-6), Lille (2-0), Angers (2-0) et l’Olympique de Marseille (0-2), ils restent sur quatre défaites consécutives en championnat. Plus inquiétant encore, l’ESTAC n’a pas inscrit le moindre but lors de ses trois dernières rencontres. Une inefficacité offensive qui contraste avec la saison dernière, durant laquelle Troyes avait terminé avec la meilleure attaque de Ligue 2.

Les difficultés sont également importantes sur le plan défensif. Avec 13 buts encaissés en six journées, Troyes possède l’avant-dernière défense de Ligue 1. Les Aubois ont notamment sombré à domicile face à Strasbourg (2-6), avant de subir une nouvelle défaite devant leur public contre Marseille le week-end dernier. Des lacunes qui pourraient coûter cher face à une équipe lensoise disposant de plusieurs joueurs capables de faire la différence offensivement.

Pour espérer mettre fin à cette mauvaise série, les hommes de Stéphane Dumont devront avant tout retrouver une certaine solidité collective. Privés de plusieurs défenseurs, les Troyens risquent toutefois de rencontrer des difficultés pour contenir les offensives adverses. La réception du RC Lens représente donc un nouveau défi de taille pour un promu qui doit rapidement réagir afin de ne pas s’enfoncer davantage dans la zone rouge.

RC Lens : confirmer le succès à Lyon et oublier la Ligue des Champions

De son côté, le RC Lens connaît un début de saison irrégulier, marqué notamment par un changement d’entraîneur précoce. Après le départ de Dino Toppmöller en septembre, les dirigeants artésiens ont décidé de faire confiance à Yannick Cahuzac, initialement chargé d’assurer l’intérim. L’ancien milieu de terrain lensois tente désormais de relancer une formation qui peine encore à trouver de la continuité dans ses performances.

Après un match nul contre Le Mans (2-2), puis une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (2-1), les Sang et Or ont enfin décroché leur première victoire en championnat sous les ordres de Yannick Cahuzac en s’imposant face à l’Olympique Lyonnais (2-1). Un succès précieux qui leur a permis de remonter à la dixième place du classement, avec sept points au compteur. Les Lensois ont désormais l’occasion d’enchaîner pour la première fois deux victoires consécutives en Ligue 1 cette saison.

Mais les Artésiens devront également digérer leur dernière sortie européenne. Opposés au Sporting Portugal mardi en Ligue des Champions, les Lensois se sont inclinés à domicile (0-2), concédant une nouvelle défaite dans une saison déjà particulièrement exigeante. Avec seulement quelques jours de récupération entre les deux rencontres, la gestion de la fatigue pourrait jouer un rôle important dans ce déplacement à Troyes.

Yannick Cahuzac devra par ailleurs composer avec plusieurs absences, notamment celles d’Abdallah Sima et de Maik Nawrocki, tandis que Matthieu Udol est suspendu. Malgré ces difficultés, les Sang et Or pourront s’appuyer sur leur potentiel offensif, à commencer par Florian Thauvin, déjà auteur de trois buts et quatre passes décisives en championnat. Face à l’une des défenses les plus perméables de Ligue 1, les Lensois disposent d’une belle occasion de retrouver de l’efficacité et de poursuivre leur remontée au classement.

Les confrontations entre les deux équipes

Le RC Lens et Troyes se connaissent bien pour s’être régulièrement affrontés en Ligue 1 et en Ligue 2 au cours des dernières décennies. Les confrontations entre les deux formations ont souvent donné lieu à des rencontres disputées, même si les Sang et Or possèdent un bilan historique plus favorable.

Les Lensois restent notamment sur une victoire sur la pelouse du stade de l’Aube (4-2) lors des huitièmes de finale de la Coupe de France la saison dernière. Un succès qui avait contribué à leur parcours victorieux dans la compétition. Plus globalement, les Artésiens n’ont perdu aucun de leurs trois derniers déplacements à Troyes, toutes compétitions confondues.

Les hommes de Yannick Cahuzac tenteront donc de prolonger cette série positive face à une équipe troyenne qui cherche désespérément à retrouver le chemin de la victoire.

Les compos probables

La compo probable de Troyes : Beach – Maronnier, Monfray, Diaz, Gozzi – Diop, Mille – Diawara, Gomis, Picard – Le Douaron.

Absents : Boura, Titi, Ouzenadji (blessés, reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Ganiou, Baidoo, Antonio – Aguilar, Haidara, Cuisance, Skoras – Thauvin, Ivanovic – Edouard.

Absents : Nawrocki, Sima (blessés), Udol (suspendu).

Incertain : Gradit (blessé).

Les joueurs à suivre

Antoine Mille (Troyes) : le milieu de terrain troyen fait partie des joueurs capables d’apporter de la créativité dans une équipe actuellement en manque d’inspiration offensive. Auteur d’un but et d’une passe décisive en six rencontres de Ligue 1, il devra notamment se montrer plus influent dans les derniers mètres pour permettre à l’ESTAC de retrouver le chemin des filets. Face à une défense lensoise qui a déjà encaissé dix buts depuis le début du championnat, Mille pourrait avoir des opportunités de se mettre en évidence, notamment par sa qualité de passe et sa capacité à accompagner les offensives.

Florian Thauvin (RC Lens) : le capitaine lensois demeure l’un des principaux atouts offensifs des Sang et Or. Auteur de trois buts et quatre passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 1, l’ancien Marseillais a notamment délivré deux passes décisives lors du succès face à l’Olympique Lyonnais. Même s’il n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues, son expérience et sa qualité technique pourraient faire la différence face à une défense troyenne particulièrement fragile.

Notre pronostic pour Troyes – RC Lens

Sur le papier, le RC Lens semble disposer de sérieux arguments pour s’imposer sur la pelouse de Troyes. Les Sang et Or restent sur une victoire encourageante face à Lyon et possèdent davantage de qualités individuelles que leur adversaire. Malgré leur irrégularité depuis le début de la saison, les hommes de Yannick Cahuzac pourraient profiter des nombreuses difficultés défensives de l’ESTAC pour se créer plusieurs occasions.

Les Troyens abordent quant à eux cette rencontre dans une situation délicate. Avec quatre défaites consécutives et trois matchs sans inscrire le moindre but, les joueurs de Stéphane Dumont manquent cruellement de confiance. Leur fragilité défensive pourrait une nouvelle fois être préjudiciable, même si le soutien du public du stade de l’Aube et la nécessité de prendre des points pourraient les pousser à réagir.

Il faudra néanmoins surveiller la capacité de récupération des Lensois après leur rencontre de Ligue des Champions face au Sporting Portugal. La fatigue accumulée et les absences pourraient empêcher les Sang et Or de maîtriser totalement les débats. Mais face à un adversaire en grande difficulté, le Racing possède une occasion intéressante de décrocher un nouveau succès en championnat.

Les cotes de Troyes – RC Lens

Pari Cote affichée Victoire de Troyes 3,80 Match nul 3,70 Victoire du RC Lens 1,76

Notre pronostic : victoire du RC Lens, cotée à 1,76

Nous misons sur une victoire du RC Lens sur la pelouse de Troyes. Malgré la fatigue liée à la Ligue des Champions, les Sang et Or devraient parvenir à faire la différence face à une formation auboise en grande difficulté depuis plusieurs semaines. Les Troyens restent sur quatre défaites consécutives et affichent d’importantes lacunes défensives, avec 13 buts encaissés en six journées. Les Lensois pourraient donc profiter de leur supériorité offensive pour prendre l’avantage et décrocher un deuxième succès de rang en championnat, tout en préservant leur cage inviolée face à une équipe qui n’a plus marqué depuis trois matchs.

Notre score : Troyes 1-2 RC Lens.