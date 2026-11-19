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Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Ligue 1 entre l’AS Monaco et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Monaco reçoit Auxerre ce samedi 21 novembre 2026 à 20h45, un match entre le 7e (16 pts) et le 14e (10 pts) du championnat.

Ligue 1 – AS Monaco vs Auxerre

Samedi 21 novembre 2026 · 20h45 · stade Louis-II

AS Monaco : 7e de Ligue 1

Après 10 journées, l’AS Monaco occupe la 7e place de Ligue 1 avec 16 points (4 victoires, 4 nuls, 2 défaites). L’AS Monaco a marqué 13 buts et en a encaissé 11 (différence de buts : +2).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 0 victoire, 3 nuls et 2 défaites — nul à Le Mans (1-1), défaite au Paris FC (1-3), nul contre le LOSC (1-1), défaite à Lorient (0-1), nul contre Toulouse (2-2).

Auxerre : 14e de Ligue 1

Après 10 journées, Auxerre occupe la 14e place de Ligue 1 avec 10 points (3 victoires, 1 nul, 6 défaites). Auxerre a marqué 13 buts et en a encaissé 24 (différence de buts : -11).

Sur ses 5 derniers matchs de championnat : 1 victoire, 1 nul et 3 défaites — défaite contre le Paris FC (0-1), défaite au RC Strasbourg (1-5), nul contre Le Mans (1-1), victoire à Le Havre (3-1), défaite au Stade Rennais (1-4).

Les confrontations entre les deux équipes

Sur les 5 dernières confrontations : 4 victoires de l’AS Monaco, 1 nul et 0 victoire d’Auxerre.

19/04/2026 : AS Monaco 2-2 Auxerre

13/09/2025 : Auxerre 1-2 AS Monaco

01/02/2025 : AS Monaco 4-2 Auxerre

14/09/2024 : Auxerre 0-3 AS Monaco

01/02/2023 : AS Monaco 3-2 Auxerre

Les meilleurs buteurs

AS MonacoParis Brunner Buts 4 Matchs 8 Buts / match 0,50 Passes déc. 0 Aucun penalty Aj AuxerreCameron Archer Buts 6 Matchs 8 Buts / match 0,75 Passes déc. 0 Aucun penalty Statistiques en championnat, mises à jour après chaque journée.

Les compositions probables

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Teze, Sané, Dier, Nazinho – Coulibaly, Zakaria, Diop, Detourbet – Abline, Brunner.

Absents : Idumbo, Fati (blessés).

Incertains : Golovin, Mawissa, Camara (blessés).

La compo probable de l’AJ Auxerre : Nardi – Siwe, Akpa, Tuanzebe – Sy, Ahamada, Danois, Senaya – Faivre, Archer, Namaso.

Absents : Okoh, Dioussé, Fofana (blessés).

Incertain : Oppegard (blessé).

Notre pronostic pour AS Monaco – Auxerre

Les cotes de AS Monaco – Auxerre

Pari Cote Victoire de l’AS Monaco 1,35 Match nul 4,30 Victoire d’Auxerre 6,00

Notre pronostic : victoire de l’AS Monaco, côtée à 1,35

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire de l’AS Monaco face à Auxerre. Malgré une série de cinq matchs sans succès en Ligue 1, les Monégasques pourraient profiter de la réception d’une équipe auxerroise en difficulté défensivement, avec 24 buts encaissés en 10 journées, pour se relancer. Supérieurs sur le papier et invaincus lors de leurs cinq dernières confrontations avec l’AJA, les joueurs du Rocher devraient parvenir à faire la différence.

Notre score : AS Monaco 2-1 Auxerre