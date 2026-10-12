Fâché à la mi-temps de Stade Rennais-AJ Auxerre (4-1), Franck Haise s’en est vertement pris à son vestiaire.

Le score final (4-1) est flatteur mais il ne raconte pas toute l’histoire. Au Roazhon Park, le Stade Rennais a ouvert le score grâce à Estéban Lepaul dès la 15e minute. Pourtant, l’AJ Auxerre a rapidement égalisé par Cameron Archer et a profité des largesses défensives bretonnes pour se procurer plusieurs situations dangereuses.

Haise sort de ses gonds à la pause

À la pause, les deux équipes étaient à égalité (1-1), et Franck Haise n’était absolument pas satisfait de la prestation de ses hommes. La suite de la rencontre allait pourtant lui donner raison.Le technicien du Stade Rennais n’a pas caché son agacement après la rencontre. Face au manque d’intensité et aux difficultés de son équipe à contrôler les transitions auxerroises, il a décidé de hausser sérieusement le ton dans le vestiaire. « Ça faisait un petit moment que je n’étais pas monté dans les tours comme ça », a reconnu Haise, dont la voix semblait encore marquée par cet épisode.

L’entraîneur a également détaillé sa méthode : « On a d’abord passé cinq-six images en vidéo, il y a eu la partie visuelle mais il fallait aussi la partie vocale. » Le message était clair : Rennes devait retrouver son agressivité, son équilibre et sa maîtrise technique pour espérer reprendre l’avantage. Boulaye Dia a confirmé que la réaction de son entraîneur avait été particulièrement ferme. « On s’est un peu fait remonter les bretelles à la mi-temps. Ça fait du bien quelques fois. On a su montrer un autre visage en seconde. Quand on fait ce que l’on sait faire, on peut être très bons, surtout à domicile, ça a payé aujourd’hui », a expliqué l’attaquant. Le discours de Haise semble donc avoir atteint sa cible. Dès le retour des vestiaires, les Rennais ont affiché davantage d’intensité et de mobilité, avec une volonté plus nette de reprendre le contrôle du match.

« On s’est fait remonter les bretelles »

À la 53e minute, Adrien Thomasson a permis au Stade Rennais de reprendre l’avantage d’une tête parfaitement placée sur un centre de Bryan Reynolds. Mais la réaction de Franck Haise au moment du but a particulièrement retenu l’attention. Loin d’exulter, le technicien affichait encore un visage fermé, comme s’il attendait davantage de son équipe malgré cette réalisation décisive. Le message semblait limpide : marquer ne suffisait pas, il fallait aussi retrouver les exigences collectives réclamées à la pause. Le SRFC a ensuite continué à se créer des occasions et marquer deux buts même si Auxerre est resté menaçant pendant une bonne partie de la seconde période.

Au-delà du résultat, cet épisode montre que Haise n’entend pas laisser passer les insuffisances de son équipe. Le coach du Stade Rennais sait que son groupe possède les qualités nécessaires pour réaliser une belle saison, mais il exige une implication constante, quel que soit l’adversaire. Le coup de gueule de la pause a en tout cas été suivi d’une réaction concrète sur le terrain. Reste maintenant à savoir si Rennes parviendra à afficher cette intensité pendant 90 minutes lors de ses prochaines sorties.