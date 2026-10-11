Stade Rennais : Un succès éclatant qui masque un match bien plus serré

Le Stade Rennais a largement dominé l’AJ Auxerre (4-1), ce dimanche au Roazhon Park, lors de la 6e journée de Ligue 1. Boulaye Dia a donné une ampleur spectaculaire au score grâce à un doublé dans le temps additionnel, alors que l’AJA est longtemps restée dans le match.

Lepaul lance Rennes, Archer répond

On vous en parlait dans notre pronostic de Rennes – Auxerre : les Bretons devaient réagir après la lourde défaite concédée à Lyon (4-0) avant la trêve internationale. La réponse est venue au Roazhon Park, avec un succès aussi net au tableau d’affichage que précieux pour Habib Beye.

Estéban Lepaul a ouvert le score dès la 15e minute d’une superbe volée de l’extérieur du pied droit, sur une longue ouverture de Charlie Cresswell. Arrivé d’Angers lors du mercato, l’attaquant rennais confirme son excellent début de saison avec un quatrième but en six apparitions.

Auxerre n’a toutefois pas tardé à réagir. À la 25e minute, Cameron Archer a profité d’une relance de Mamadou Diop pour partir dans la profondeur, éliminer Brice Samba et égaliser du pied gauche avec l’aide du poteau. Le pari offensif de l’AJA marque ainsi pour son quatrième match consécutif depuis ses débuts en Ligue 1.

Thomasson remet les Bretons devant

Will Still devait composer avec plusieurs absences défensives pour ce déplacement en Bretagne. Christ Makosso était suspendu, tandis que Sékou Fofana et Rayan Mandengue se trouvaient à l’infirmerie.

Trois défenseurs absents pour Auxerre : Christ Makosso était suspendu, tandis que Sékou Fofana et Rayan Mandengue étaient blessés. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2108552658080428430

Malgré une bonne entame de seconde période de l’AJA, Rennes a repris l’avantage à la 53e minute. Sur un ballon en cloche de Bryan Reynolds, Adrien Thomasson a trompé Mamadou Diop d’une tête croisée. Le milieu inscrit son deuxième but de la saison, tandis que Reynolds délivre sa première passe décisive sous ses nouvelles couleurs.

Dia transforme la victoire en démonstration

Le tournant définitif est venu du banc rennais. Entré à la 77e minute à la place de Lepaul, Boulaye Dia a marqué à la 90e+2, après une combinaison impliquant Benjamin Bourigeaud et Ludovic Blas. L’attaquant prêté par la Lazio Rome a récidivé deux minutes plus tard pour porter le score à 4-1.

Le résumé complet de la rencontre souligne pourtant un écart moins important dans le contenu. Rennes termine avec 58 % de possession, 21 tirs contre 12 et 1,93 but attendu, contre 1,49 xG pour Auxerre. Mamadou Diop a également réalisé sept arrêts, contre quatre pour Brice Samba.

Un score sévère pour Auxerre

Rennes a donc maîtrisé davantage le ballon et multiplié les situations, mais l’AJA a longtemps conservé l’espoir de revenir. Issa Soumaré a même trouvé la barre transversale à la 71e minute. L’efficacité rennaise dans le temps additionnel a finalement creusé un écart sévère, permettant aux Bretons de rebondir avec autorité après leur revers lyonnais.