Pronostic Stade Rennais – AJ Auxerre (11/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la sixième journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après avoir lourdement chuté sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0) avant la trêve internationale, le Stade Rennais retrouve la compétition ce dimanche (17h15) avec la réception de l’AJ Auxerre, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Les hommes de Franck Haise tenteront de profiter de leur retour devant leur public pour se relancer et renouer avec la victoire après cette sévère déconvenue.

Ligue 1 – Stade Rennais vs AJ Auxerre

Dimanche 11 octobre 2026 · 17h15 · Roazhon Park

Stade Rennais : une réaction attendue après la débâcle à Lyon

Le Stade Rennais doit une revanche à ses supporters. Après avoir réalisé un début de championnat plutôt convaincant, avec notamment trois victoires consécutives contre Le Mans (3-2), Angers (2-1) et l’OM (1-0), les Rouge et Noir ont subi un sérieux coup d’arrêt sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (4-0). Une lourde défaite qui a mis en évidence leurs difficultés défensives et freiné leur belle dynamique. Cinquièmes de Ligue 1 avec dix points après cinq journées, les hommes de Franck Haise doivent désormais repartir de l’avant pour rester au contact des premières places.

La trêve internationale est donc arrivée à un moment important pour les Bretons. Ces trois semaines sans compétition officielle ont permis à Franck Haise de travailler avec une partie de son effectif pour tenter de corriger les lacunes observées lors des dernières rencontres. Car si Rennes a déjà montré de belles qualités offensives depuis le début de la saison, son arrière-garde n’a pas toujours rassuré. Avec neuf buts encaissés en cinq journées, les Rouge et Noir devront notamment retrouver davantage de solidité pour espérer enchaîner les bons résultats.

Le retour au Roazhon Park pourrait toutefois constituer un avantage important. Les Rennais ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile en championnat, face au Mans (3-2) puis à Marseille (1-0). Une réussite qu’ils tenteront de prolonger contre Auxerre, avec l’ambition de prendre rapidement le contrôle de la rencontre. Mais face à des Bourguignons qui restent sur deux victoires consécutives, les hommes de Franck Haise devront éviter de se découvrir et de laisser trop d’espaces dans leur dos.

Cette rencontre représente donc un rendez-vous important pour le Stade Rennais. Une victoire permettrait aux Bretons d’effacer en partie leur lourde défaite à Lyon et de confirmer leurs ambitions dans la course aux places européennes. À l’inverse, une nouvelle contre-performance pourrait faire naître quelques interrogations sur la capacité des Rouge et Noir à afficher de la régularité cette saison.

AJ Auxerre : les Bourguignons veulent confirmer leur réveil

Après un début de saison particulièrement compliqué, l’AJ Auxerre semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière. Battus lors de leurs trois premières rencontres de Ligue 1 par le RC Lens (5-2), Angers (3-1) et l’Olympique Lyonnais (3-1), les Bourguignons ont parfaitement réagi avant la trêve internationale. Les hommes de Will Still ont d’abord décroché leur premier succès de la saison face à l’OGC Nice (1-0), avant de confirmer contre le Stade Brestois (2-1). Deux victoires qui leur ont permis de remonter à la dixième place du classement avec six points.

Ce redressement s’explique notamment par une meilleure efficacité offensive, symbolisée par les performances de Cameron Archer. Arrivé en prêt de Southampton, l’attaquant anglais a rapidement trouvé ses marques sous ses nouvelles couleurs. Auteur de trois buts lors de ses trois premiers matchs de Ligue 1, il a marqué contre Lyon, Nice et Brest. Un renfort précieux pour une équipe auxerroise qui avait rencontré de nombreuses difficultés lors de ses premières sorties.

L’AJA devra néanmoins afficher davantage de solidité défensive pour espérer ramener un résultat positif de Bretagne. Avec douze buts encaissés depuis le début du championnat, les Auxerrois possèdent l’une des défenses les plus perméables de Ligue 1. Leurs deux premiers déplacements se sont d’ailleurs soldés par de lourdes défaites à Lens (5-2) et à Lyon (3-1). Face à une équipe rennaise particulièrement revancharde, les Bourguignons risquent donc d’être mis à rude épreuve.

Mais Auxerre pourrait également profiter des difficultés défensives du Stade Rennais pour se montrer dangereux. Les hommes de Will Still auront notamment des opportunités à exploiter en contre-attaque, grâce à la vitesse de leurs joueurs offensifs. S’ils parviennent à résister à la pression bretonne et à faire preuve de réalisme devant le but, les Auxerrois pourraient poser de sérieux problèmes aux Rouge et Noir.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre le Stade Rennais et l’AJ Auxerre montrent que les Bretons devront se méfier de leur adversaire. Lors de leur dernière opposition au Roazhon Park, le 19 octobre 2025, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (2-2). Plus récemment, le 22 février 2026, Auxerre avait largement dominé Rennes (3-0) en Bourgogne.

Les Rouge et Noir auront donc une revanche à prendre face à une équipe qui leur a posé des problèmes ces derniers mois. Mais cette nouvelle confrontation s’annonce particulièrement intéressante au regard de la dynamique des deux formations. Rennes reste sur une lourde défaite à Lyon, tandis qu’Auxerre a remporté ses deux derniers matchs de championnat.

L’avantage du terrain pourrait néanmoins peser dans la balance. Invaincus au Roazhon Park depuis le début de la saison en Ligue 1, les Rennais chercheront à poursuivre leur série positive devant leurs supporters. Les Auxerrois devront quant à eux se montrer beaucoup plus solides que lors de leurs précédents déplacements pour espérer obtenir un résultat.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Frankowski, Cresswell, Aït-Boudlal, Merlin – Camara, Rongier, Thomasson – Blas, Lepaul, Al-Tamari.

Absent : Aucun.

La compo probable de l’AJ Auxerre : Diop – Diomandé, Tuanzebe, Akpa – Sy, Danois, Piedfort, Oppegard – Namaso, Archer, Labeau-Lascary.

Absents : Okoh, Dioussé, Senaya, Siwe (blessés), Makosso (suspendu).

Les joueurs à suivre

Estéban Lepaul (Stade Rennais) : l’attaquant français pourrait jouer un rôle important dans cette rencontre. Face à une défense auxerroise qui a déjà encaissé douze buts en cinq journées, Lepaul devrait avoir des occasions de se mettre en évidence. Sa mobilité, son sens du placement et sa présence dans la surface pourraient notamment permettre aux Rouge et Noir de faire la différence. Après la lourde défaite à Lyon, Rennes aura besoin de retrouver de l’efficacité offensive pour renouer avec la victoire.

Cameron Archer (AJ Auxerre) : arrivé cet été en prêt de Southampton, l’attaquant anglais réalise des débuts particulièrement prometteurs sous le maillot bourguignon. Avec trois buts inscrits lors de ses trois premières apparitions en Ligue 1, face à Lyon, Nice et Brest, Archer s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de l’AJA. Sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur pourraient poser des problèmes à une défense rennaise qui vient d’encaisser quatre buts contre l’OL

Notre pronostic pour Stade Rennais – AJ Auxerre

Cette rencontre de la sixième journée de Ligue 1 s’annonce intéressante entre deux formations qui abordent le rendez-vous dans des états d’esprit différents. Le Stade Rennais cherchera à faire oublier sa lourde défaite à Lyon et à confirmer sa réussite à domicile, tandis que l’AJ Auxerre tentera de poursuivre sur sa lancée après ses deux victoires consécutives contre Nice et Brest.

Sur le papier, les Bretons semblent disposer de davantage d’arguments pour s’imposer. Cinquièmes du classement avec dix points, les hommes de Franck Haise ont remporté trois de leurs cinq premiers matchs de championnat et restent invaincus devant leur public. Mais leur défense, qui a déjà encaissé neuf buts, devra se montrer beaucoup plus solide que lors de sa dernière sortie.

De son côté, Auxerre possède suffisamment de qualités offensives pour inquiéter les Rennais. L’arrivée de Cameron Archer a notamment apporté une nouvelle dimension à l’attaque bourguignonne. Avec trois buts inscrits en trois rencontres, l’Anglais pourrait profiter des espaces laissés par les Rouge et Noir pour poursuivre sa belle série.

Nous nous attendons donc à une rencontre relativement ouverte, avec des occasions de part et d’autre. Si Rennes devrait prendre l’initiative et se montrer dangereux devant son public, Auxerre pourrait également trouver des opportunités, notamment en contre-attaque. Les difficultés défensives des deux formations nous incitent ainsi à privilégier un pari sur le nombre de buts plutôt que sur le résultat final.

Les cotes de Stade Rennais – AJ Auxerre

Pari Cote indicative Victoire du Stade Rennais 1,43 Match nul 5,10 Victoire de l’AJ Auxerre 6,75

Notre pronostic : victoire du Stade Rennais, côté à 1,43.

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Stade Rennais. La trêve internationale de trois semaines a probablement permis aux hommes de Franck Haise de digérer leur lourde défaite à Lyon et de retrouver de la confiance. De son côté, l’AJ Auxerre se déplacera en Bretagne avec un effectif diminué par de nombreuses absences, ce qui pourrait compliquer sa tâche.

Notre score : Stade Rennais 3-1 AJ Auxerre