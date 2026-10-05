OL : Le pari offensif d’Auxerre a déjà changé de dimension

Arrivé de Southampton dans les dernières heures du mercato, Cameron Archer n’a pas tardé à justifier l’insistance de Will Still. Auteur de trois buts en trois journées de Ligue 1, l’attaquant anglais donne déjà un autre visage à l’AJ Auxerre.

Archer n’a pas eu besoin de période d’adaptation

Trois titularisations et autant de buts. Depuis son arrivée en Bourgogne, Cameron Archer affiche une efficacité remarquable. L’attaquant de 24 ans a successivement trouvé le chemin des filets contre l’OL (3-1), Nice (1-0) et Brest (2-1), participant directement au redressement de l’AJA.

La trêve internationale n’a pas freiné sa dynamique. Aligné vendredi lors du match amical remporté contre Clermont (4-3), l’Anglais s’est offert un doublé, dont un but au terme d’un raid de 60 mètres. Son bilan atteint donc cinq réalisations en quatre apparitions, rencontres officielles et amicales confondues.

Prêté pour une saison sans option d’achat, le joueur arrivé de Southampton en fin de mercato est en train de s’imposer comme l’une des principales armes offensives auxerroises.

Des chiffres qui confirment l’impression visuelle

Selon l’analyse publiée par Morning Foot, Archer obtient un indice de performance de 90 dans le profil d’attaquant de pressing, le meilleur total de Ligue 1 dans cette catégorie. Son indice de 82 comme attaquant de profondeur le place également au troisième rang du championnat.

Sa production dépasse même les occasions qui lui sont offertes. L’avant-centre se situe dans le 91e centile pour les buts et dans le 94e pour les réalisations rapportées aux xG. Sa présence parmi les nommés au Trophée UNFP vient récompenser ce début de saison particulièrement réussi.

Touché avec le Sénégal, Moussa Niakhaté est forfait contre les Comores et va rentrer plus tôt à Lyon pour poursuivre sa prise en charge médicale. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2105742523020841127

Le profil réclamé par Will Still

Archer se distingue aussi par son activité. Il figure dans le 97e centile pour la distance parcourue en sprint, dans le 91e pour le nombre de sprints et dans le 94e pour la distance totale couverte. Des données qui illustrent sa faculté à presser, répéter les courses et attaquer les espaces.

Will Still ne cache pas sa satisfaction : « Tu sais que tu peux lui donner le ballon et qu’il ne va pas le perdre. Qu’il a cette capacité à prendre la profondeur. Et qu’il n’a pas besoin de 56 occasions pour marquer. »

Auxerre a retrouvé de l’élan

Après un début d’exercice délicat et de sérieuses difficultés défensives, Auxerre a relevé la tête avec ses succès contre Nice et Brest. Archer n’est évidemment pas étranger à cette embellie.

Son prêt ne garantit pas à l’AJA de pouvoir le conserver au-delà de la saison. Mais à court terme, Will Still tient le buteur capable de convertir les temps forts de son équipe et de menacer constamment la profondeur. Un mois après son arrivée, le pari a déjà changé l’attaque bourguignonne.