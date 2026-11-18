Contrairement aux rumeurs venues d’Italie, l’OL n’envisagerait pas de se séparer de Loïs Openda dès cet hiver.

L’avenir de Loïs Openda à l’Olympique Lyonnais fait beaucoup parler depuis quelques jours. Prêté l’été dernier par la Juventus Turin jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant belge pourrait déjà faire ses valises lors du prochain mercato hivernal, selon la presse italienne. La Gazzetta dello Sport a récemment révélé que l’OL envisagerait de mettre un terme prématuré à son prêt, notamment en raison de l’arrivée de Carlos Vicens sur le banc lyonnais. Le nouvel entraîneur des Gones souhaiterait disposer d’un avant-centre au profil différent de celui de l’ancien Lensois. Une rumeur qui n’a pas tardé à faire réagir le principal intéressé.

Openda répond aux rumeurs de départ

Sur son compte X, Loïs Openda a publié ce mercredi une photo de lui portant le maillot de l’Olympique Lyonnais, accompagnée de deux cœurs rouge et bleu et d’un emoji représentant des doigts croisés. Un message bref, mais qui semble traduire son attachement au club rhodanien et sa volonté de poursuivre l’aventure malgré les rumeurs d’un retour à la Juventus dès janvier. Sans démentir explicitement les informations venues d’Italie, l’international belge paraît ainsi vouloir rassurer les supporters lyonnais sur ses intentions. Une prise de position qui intervient alors que son avenir à Lyon suscite de nombreuses interrogations.

L’OL ne compterait pas, en réalité, se séparer d’Openda cet hiver

Et cette publication n’est pas la seule information rassurante pour les supporters de l’OL. Selon Olympique-et-Lyonnais, les dirigeants rhodaniens n’auraient aucune intention de se séparer de Loïs Openda lors du mercato hivernal, contrairement aux informations de la presse italienne. Actuellement éloigné des terrains depuis sa blessure au péroné droit contractée face au RC Lens, le 9 octobre dernier, l’attaquant de 26 ans poursuit sa récupération et pourrait retrouver prochainement la compétition. Auteur de deux buts et d’une passe décisive en dix rencontres cette saison, le Belge pourrait donc bientôt offrir une solution offensive supplémentaire à Carlos Vicens. De quoi envisager la suite de son aventure lyonnaise avec davantage de sérénité.