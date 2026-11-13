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OL : bonne nouvelle pour Pavel Šulc !

Par William Tertrin2 min de lecture

Pavel Šulc a franchi une étape importante dans sa guérison : opéré du ménisque en République tchèque, le Tchèque peut désormais entamer sa convalescence.

Les nouvelles sont plutôt rassurantes pour Pavel Šulc. Victime d’une lésion du ménisque du genou droit à la fin du mois d’octobre, l’attaquant de l’OL a finalement été opéré en République tchèque ces dernières heures. Une étape importante pour le joueur de 25 ans, qui va maintenant pouvoir se concentrer pleinement sur son retour à la compétition.

L’intervention a été réalisée par le docteur Petr Zeman, spécialiste de la médecine du sport et chirurgien à l’hôpital de Plzeň. Un médecin qui connaît bien le football tchèque, puisqu’il travaille notamment avec le FC Viktoria Plzeň depuis 2006 et collabore également avec la sélection nationale.

Un retour espéré fin février pour l’attaquant de l’OL

Après plusieurs semaines de douleurs au genou, Pavel Šulc va désormais pouvoir entamer une nouvelle phase de son traitement. Au programme : repos, récupération et réathlétisation progressive avant de retrouver les terrains.

Pour rappel, l’OL avait annoncé une indisponibilité d’environ quatre mois après sa blessure. Un calendrier qui laisse entrevoir un retour à la compétition à la fin du mois de février, voire au début du mois de mars 2027.

Une perspective encourageante pour l’Olympique Lyonnais, même si le club devra encore patienter avant de retrouver l’un de ses éléments offensifs importants. Le plus important sera désormais de permettre au joueur de revenir à 100 % de ses capacités, sans précipiter les choses.

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