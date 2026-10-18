Prêté par l’ASSE à l’AJ Auxerre, Pierre Ekwah (24 ans) ne voit pas le bout du tunnel.

Le changement de club n’a pas encore produit les effets espérés. Après une saison compliquée à l’ASSE et un prêt peu concluant à Watford, Pierre Ekwah a rejoint Auxerre à la fin du mercato estival.

Ekwah relégué au second plan à Auxerre

L’objectif était clair : retrouver du rythme et se relancer dans un championnat qu’il connaît déjà. Mais les premières semaines dans l’Yonne sont difficiles. La hiérarchie de Will Still semble se dessiner sans lui, et les occasions de se montrer restent particulièrement Après six journées, les préférences de Will Still commencent à apparaître. Kévin Danois enchaîne les minutes, tandis que d’autres joueurs se sont installés dans le onze aux postes offensifs et défensifs. Pour Pierre Ekwah, le constat est bien plus préoccupant : quatre apparitions, aucune titularisation et seulement 52 minutes de jeu, selon le bilan fourni. Ce temps de jeu limité contraste avec le rôle qu’il avait occupé à Saint-Étienne durant la saison 2024-2025, lorsqu’il avait disputé 29 rencontres de Ligue 1, toutes comme titulaire.

Un milieu qui n’a pas encore trouvé sa place

À l’ASSE, Ekwah avait notamment montré des qualités dans la récupération et la première relance. Son profil pouvait apporter de l’impact et de la stabilité à l’entrejeu. À Auxerre, il n’a pas encore réussi à retrouver cette influence. Avec quelques minutes par-ci par-là, difficile pour lui d’enchaîner et de prendre ses marques. Son faible temps de jeu ne permet pas non plus de tirer des conclusions définitives sur son niveau actuel. Une chose est néanmoins claire : pour l’instant, Will Still privilégie d’autres solutions.

La situation d’Ekwah est d’autant plus délicate que certains de ses concurrents bénéficient d’une confiance importante de la part du staff. Kévin Danois semble notamment disposer d’une place solide dans l’entrejeu. Pour l’ancien Stéphanois, il faudra donc probablement profiter de la moindre opportunité pour convaincre son entraîneur. Il n’est d’ailleurs pas le seul Auxerrois à attendre son heure. Josué Casimir, Théo Bair et Lasso Coulibaly ont également connu un temps de jeu très limité, selon les chiffres communiqués. La concurrence est donc réelle, mais Ekwah doit rapidement parvenir à se démarquer s’il veut changer de statut.

Un prêt qui doit encore prendre son sens

Pour l’ASSE, ce prêt avec option d’achat représentait une porte de sortie après plusieurs mois compliqués entre le joueur et le club. Auxerre lui offrait la possibilité de retrouver la Ligue 1 et de relancer sa carrière. Mais pour que l’opération devienne une réussite sportive, encore faut-il que le milieu de terrain puisse jouer régulièrement.

Il est trop tôt pour parler d’un échec définitif ou d’un départ déjà compromis. La saison est encore longue et une blessure, un changement tactique ou une bonne entrée pourraient rebattre les cartes. Ekwah doit néanmoins inverser la tendance. Après deux prêts consécutifs, le milieu de 24 ans a besoin de retrouver de la continuité pour relancer sa carrière.