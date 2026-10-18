Parfaitement en symbiose avec le peuple vert, Ian Cathro est allé communier avec le kop suite à la victoire de l’ASSE contre le Red Star à Bauer (1-0).

Ian Cathro a vécu un moment particulier hier à Bauer. Après la victoire contre le Red Star à Bauer (1-0), l’entraîneur de l’ASSE s’est dirigé vers le parcage stéphanois pour célébrer la victoire avec les supporters. Une scène chaleureuse, qui contraste avec l’image parfois très réservée du technicien écossais.

« J’avais envie de partager avec eux »

Ce geste n’est pas passé inaperçu. Les images de sa communion avec les fans ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, offrant un aperçu de l’attachement qui se construit entre Cathro et le public des Verts. Il faut dire que le déplacement à Saint-Ouen représentait un véritable test pour les Verts. Le Red Star restait sur quatre victoires consécutives et figurait parmi les principaux concurrents de l’ASSE en haut du classement. Les hommes de Cathro ont pourtant réussi à faire la différence dès la 13e minute grâce à Irvin Cardona, au terme d’une belle action collective initiée par Augustine Boakye et prolongée par Jakob Breum. Les Verts ont ensuite dû faire preuve de solidarité pour préserver leur avantage. Malgré quelques situations adverses après la pause, ils ont résisté jusqu’au bout et signé un deuxième succès consécutif après celui obtenu contre Rodez (2-0).

Après la rencontre, Cathro a expliqué pourquoi il tenait à célébrer ce succès avec ses joueurs et les supporters : « On a souffert et j’ai aimé l’engagement de tous, a-t-il expliqué après la rencontre. Sur le terrain, ceux qui sont entrés et sur le banc aussi. J’ai vu une équipe avec des joueurs connectés. Je leur ai dit. J’avais envie de partager cela avec eux et les fans. » Le discours du technicien met l’accent sur un élément essentiel : l’état d’esprit collectif. Cathro a particulièrement apprécié l’implication de l’ensemble du groupe, y compris des remplaçants, dans une rencontre où l’ASSE a dû défendre son avantage jusqu’au bout. L’entraîneur a également souligné que ses joueurs avaient franchi une étape dans leur construction collective, estimant qu’ils formaient désormais une véritable équipe.

Une connexion qui grandit avec le peuple vert

Cette célébration pourrait symboliser le début d’une relation forte entre Cathro et les supporters de l’ASSE. Depuis son arrivée, l’entraîneur écossais insiste régulièrement sur le travail collectif, la progression quotidienne et l’importance de rester concentré sur le match suivant. À Bauer, il a montré un visage plus spontané, en allant directement vers les fans pour partager un moment de joie. Pour les supporters, ce genre de scène compte. Au-delà des résultats, ils veulent voir un entraîneur investi, capable de comprendre ce que représente le maillot vert et de partager les émotions du club.

La victoire contre le Red Star ne garantit évidemment rien pour la suite de la saison. Mais elle renforce la dynamique actuelle et offre un nouveau motif de satisfaction aux Stéphanois. L’ASSE a réalisé une excellente opération en s’imposant chez un concurrent direct et en prenant ses distances avec le Red Star. Le prochain rendez-vous sera tout aussi important : les Verts recevront le FC Nantes samedi prochain à Geoffroy-Guichard (20h). Cathro devra désormais transformer cette énergie en régularité. De son côté, le peuple vert attend désormais que cette belle communion se prolonge dans le Chaudron.