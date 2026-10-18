ASSE : Les dessous d’une victoire qui peut faire basculer la saison

Leader de Ligue 2, l’ASSE a conforté sa première place en s’imposant sur la pelouse du Red Star (0-1). Au-delà du résultat, les analyses de Maxime Bernauer, Julien Le Cardinal et du camp audonien confirment que les Verts ont gagné autrement.

Bernauer ne masque pas les difficultés

On vous en parlait dès hier : Ian Cathro a particulièrement savouré la capacité de son équipe à souffrir au stade Bauer. Les réactions recueillies depuis, et notamment relayées par Morning Foot, permettent d’aller plus loin dans l’analyse de ce succès.

Devenu capitaine après la sortie de Julien Le Cardinal, Maxime Bernauer n’a pas cherché à enjoliver la prestation stéphanoise. Après une première période maîtrisée, l’ASSE a nettement reculé. « On a peut-être été moches en deuxième période, mais on sait le faire aussi », a reconnu le défenseur, pour qui ce type de victoire contribue à forger un groupe.

Avec 22 points en neuf journées et cinq longueurs d’avance sur Reims et le Red Star, les Verts ont surtout négocié un premier tournant. Bernauer assume donc les célébrations d’après-match, sans y voir de prétention ni de manque de respect envers l’adversaire.

Le Cardinal souligne la solidité des Verts

Julien Le Cardinal partage le constat de son partenaire. Même sous pression, Saint-Étienne a très peu concédé : cinq tirs adverses et aucune grosse occasion. Mamour Ndiaye, titularisé pour la première fois en Ligue 2, n’a pratiquement pas été sollicité.

« Parfois, il faut savoir reculer et être solides », résume Le Cardinal. Sorti après un nouveau choc, le défenseur s’est par ailleurs montré rassurant. Le staff a préféré ne prendre aucun risque, alors que le joueur n’avait pas lui-même demandé à quitter la pelouse.

Les dirigeants de l’ASSE auraient contacté l’entourage d’Augustine Boakye afin de tenter de prolonger et revaloriser le Ghanéen, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec une année en option. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2109700877154148643

Le Red Star reconnaît la force du leader

Dans le camp audonien, Damien Perrinelle a reconnu que « Saint-Étienne n’a pas laissé de miettes ». Son équipe a pourtant élevé son pressing après la pause, empêchant parfois les Verts d’enchaîner deux passes, mais sans parvenir à désorganiser leur bloc défensif.

« Ils sont premiers et ils ne sont pas là par hasard », a admis l’entraîneur du Red Star. Mathieu Huard a également évoqué un bloc regroupé difficile à contourner, tout en refusant de dramatiser cette défaite.

Nantes, nouveau test pour l’ASSE

Cette victoire ne masque pas les progrès encore attendus avec le ballon. Cathro veut une équipe dominante, capable d’attaquer et de chercher constamment le but suivant. Mais son groupe vient de prouver qu’il pouvait aussi fermer un match lorsque le scénario l’exige.

La réception du FC Nantes, battu par Dunkerque (2-3), offrira un nouveau test. Bernauer s’attend déjà à « un gros match » face à une formation qui monte en puissance. L’ASSE l’abordera avec une avance renforcée et une certitude supplémentaire sur sa solidité.