ASSE : Cathro savoure, les Verts ont franchi un cap !

En s’imposant sur la pelouse du Red Star (1-0), ce samedi soir, l’ASSE a frappé un grand coup dans la course à la montée. Mais au-delà du résultat et de l’écart creusé sur ses poursuivants, Ian Cathro retient surtout les progrès défensifs de son équipe. Et il ne cache pas sa satisfaction.

C’était un premier vrai test pour les Verts, et ils l’ont passé avec brio ! Sur la pelouse de Bauer, face à leur dauphin, les hommes de Ian Cathro ont confirmé leur statut de leaders de Ligue 2. Un but d’Irvin Cardona, inscrit dès la 13e minute sur un service inspiré de Jakob Breum, a suffi à leur bonheur. Mais cette victoire aurait pu être bien plus large tant les Stéphanois ont maîtrisé leur sujet.

Malgré la sortie prématurée de Julien Le Cardinal, touché au genou, et la première titularisation de Mamour Ndiaye dans les buts en l’absence de Gautier Larsonneur, l’ASSE a affiché une solidité rassurante. Le jeune gardien sénégalais a vécu une soirée relativement tranquille, bien protégé par une défense qui n’a pratiquement rien laissé passer. Une performance collective qui a particulièrement plu à Cathro.

Cathro : « Un très grand moment pour nous »

« Je pense que c’était un match contre un bon adversaire. Un moment très important pour nous, pour ce qu’on veut faire, pour la construction de notre équipe », a souligné le technicien écossais après la rencontre.

Et d’ajouter : « C’était un match intense. Peut-être que certains moments n’ont pas semblé contrôlés mais quand on prendra du recul, on verra que sur ce match, les gars ont fait vraiment un bon boulot pour maîtriser cette rencontre. »

Cathro a surtout apprécié la rigueur défensive de ses joueurs. Un secteur qui avait suscité quelques inquiétudes lors des déplacements à Dunkerque et à Metz, où les Verts avaient encaissé quatre buts en deux rencontres.

« On en a parlé pendant la trêve internationale, on doit devenir une équipe qui prend moins de buts. On sait que pour les deux ou trois prochains mois qui viennent, la période hivernale est souvent difficile. Arriver à sortir de cette rencontre avec un clean-sheet, c’est très important. »

Un deuxième match consécutif sans encaisser de but après Rodez (2-0), et surtout la sensation que cette équipe gagne en maturité. Capable de produire du jeu, mais aussi de gérer son avantage sans trembler, même chez un concurrent direct.

« Ça ne sert à rien d’en parler en octobre »

Avec cinq points d’avance sur Reims, nouveau dauphin provisoire, l’ASSE prend ses distances en tête du classement. Mais pas question pour Cathro de s’enflammer ni de fanfaronner.

« Notre objectif, on le sait depuis le début de la saison. On ne connaît pas le futur, on peut juste jouer les matchs dans le présent. »

Le coach préfère savourer cette victoire fondatrice : « Je pense que ce soir a été un très grand moment pour nous. Ça va nous pousser à faire une semaine encore meilleure pour nous rapprocher de notre objectif, mais ça ne sert à rien d’en parler en octobre. »

Cathro refuse également d’y voir un message envoyé à la concurrence. Pourtant, difficile de ne pas en voir un. En s’imposant chez leur dauphin avec autant d’autorité, les Verts ont montré qu’ils savaient aussi gagner les grands rendez-vous. Et surtout qu’ils pouvaient allier efficacité offensive et solidité défensive. Un équilibre indispensable pour aller chercher la montée.