Touché au genou lors de la victoire de l’ASSE face au Red Star (1-0), Julien Le Cardinal (29 ans) a dû quitter ses partenaires par précaution.

L’ASSE a signé une victoire précieuse sur la pelouse du Red Star hier soir. Mais le succès stéphanois a été terni par la sortie de Julien Le Cardinal, contraint de céder sa place dès la 28e minute après un contact en début de rencontre.

Le Cardinal rassure après le Red Star

Pour le défenseur de 29 ans, cet épisode a ravivé de mauvais souvenirs. Déjà gêné ces dernières semaines, le capitaine stéphanois espère désormais éviter une nouvelle longue période d’indisponibilité.Interrogé après la rencontre, Le Cardinal a expliqué que sa sortie avait été décidée par précaution, à la demande du staff médical.

« Ma blessure ? C’est la deuxième fois en deux matchs que ça m’arrive. Je ne sais pas ce qu’il leur faut pour sanctionner plus sévèrement, parce que je n’ai pas envie de finir sur une jambe non plus. J’espère que ce n’est rien de très grave. On verra, mais je ne pense pas que ce soit le cas », a-t-il affirmé après la rencontre. Le défenseur de l’ASSE n’a donc pas caché son agacement face aux contacts subis. Mais son discours sur la gravité potentielle de sa blessure se voulait plutôt rassurant. Il a également précisé qu’il n’avait pas demandé à sortir : la décision est venue du staff, qui a préféré ne prendre aucun risque alors que la saison est encore longue.

Le FC Nantes dans le viseur

Cette sortie est d’autant plus frustrante que Le Cardinal retrouvait tout juste la compétition après une période compliquée. Touché lors du déplacement à Metz, le défenseur avait déjà manqué la réception de Rodez. Il avait ensuite repris l’entraînement, avec l’espoir de retrouver rapidement sa place dans le onze stéphanois. Son retour contre le Red Star devait lui permettre de retrouver progressivement du rythme. Mais le nouveau choc subi en début de match a contraint Ian Cathro à le remplacer par João Ferreira. L’ASSE a toutefois réussi à préserver son avantage et à repartir de Saint-Ouen avec les trois points.

Les Verts vont maintenant pouvoir préparer leur prochain rendez-vous face au FC Nantes, programmé le 24 octobre. La présence de Le Cardinal pour cette rencontre reste néanmoins à confirmer. Son optimisme après le match constitue un signal positif mais il faudra attendre l’évolution de son état physique et les prochaines informations du staff médical de l’ASSE pour connaître ses chances de jouer. Pour Ian Cathro, l’enjeu sera de ne pas précipiter le retour de son capitaine.