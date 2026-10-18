L’ASSE a frappé un grand coup ce samedi soir en s’imposant sur la pelouse du Red Star (1-0). Solides et solidaires, avec un Mamour Ndiaye rassurant pour sa première titularisation, les Verts confortent leur fauteuil de leader. Avec 22 points en neuf journées, tous les voyants sont au vert.

Ce n’était pas le match de l’année. Loin de là, même. Mais au coup de sifflet final, les Stéphanois pouvaient exulter, communier avec leurs supporters et savourer leur victoire. Car ce succès à Bauer vaut cher. Très cher. Face à son dauphin, dans un stade où il n’est jamais facile de s’imposer, l’ASSE a fait preuve de caractère et de maturité. Elle n’a pas forcément brillé dans le jeu, mais elle a affiché des qualités qui pourraient bien lui permettre de retrouver la Ligue 1 au printemps prochain.

Tout avait commencé idéalement. Dès la 13e minute, Irvin Cardona, parfaitement servi par Jakob Breum au terme d’une contre-attaque rondement menée, a trompé Gaëtan Poussin. Un but qui a placé les Verts sur les bons rails. Ils auraient même pu faire le break avant la pause, mais Ballo, Csongvai et Breum ont manqué de précision.

Une solidité retrouvée

La rencontre a ensuite été plus fermée, plus hachée. Le Red Star a tenté de réagir, mais les hommes de Ian Cathro ont rarement été mis en difficulté. Et c’est sans doute l’un des grands enseignements de cette soirée : après avoir affiché certaines largesses défensives ces dernières semaines, l’ASSE semble avoir retrouvé de la solidité. Deuxième victoire consécutive sans encaisser de but, après Rodez (2-0). Ce n’est pas anodin.

D’autant que les Verts ont dû composer avec un nouveau coup dur. De retour après sa blessure à Metz, Julien Le Cardinal a encore été contraint de quitter ses partenaires, dès la 27e minute. Mais son remplacement par João Ferreira, avec le repositionnement de Kévin Pedro dans l’axe, n’a pas désorganisé l’équipe. Et la défense a tenu bon.

Mamour Ndiaye, un baptême du feu prometteur

Et que dire de Mamour Ndiaye ! Pour sa première titularisation sous le maillot vert, le jeune sénégalais avait droit à un sacré baptême du feu. Mais le géant de 20 ans n’a pas tremblé et a surtout impressionné par son assurance dans les airs. Impérial sur les ballons hauts, calme dans ses prises de balle, autoritaire dans sa surface, il a soulagé sa défense. Avec du cran, de la sérénité et un premier clean sheet à la clé. Gautier Larsonneur out pour pendant plusieurs semaines, Ndiaye a montré qu’il avait les épaules pour assurer l’intérim. Et peut-être même davantage…

Un rythme de champion, et cinq points d’avance !

L’ASSE aurait même pu donner davantage d’ampleur à sa victoire. Pedro a manqué le cadre, Davitashvili a buté sur Poussin et Jaber, de retour à la compétition, a trouvé le poteau dans les dernières minutes. Mais l’essentiel était ailleurs.

Avec sept victoires, un nul et une seule défaite en neuf journées, l’ASSE avance à un rythme de champion. Ses 22 points lui permettent de repousser Reims et le Red Star à cinq longueurs. Une avance déjà appréciable, même si la saison est encore longue.

Surtout, les Verts gagnent en maturité. Ils savent marquer, souffrir et désormais gagner sans forcément séduire. C’est souvent la marque des équipes qui vont au bout. C’en en cela que ce succès à Bauer ressemble à un signal fort envoyé à toute la Ligue 2.