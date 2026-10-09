Critiqué pour sa gestion du match lourdement perdu à Lyon avant la trêve (0-4), Franck Haise affiche un bilan plus que positif depuis son arrivée au Stade Rennais.

Le revers à Lyon a laissé des traces. Après un début de saison prometteur, le Stade Rennais a complètement sombré au Groupama Stadium. Battus 4-0, les Rouge et Noir ont subi leur première défaite en championnat, au terme d’une rencontre où les choix de Franck Haise ont été largement commentés.

Un bilan au Stade Rennais qui plaide en faveur de Haise

Le technicien du Stade Rennais avait décidé de procéder à sept changements dans son onze de départ, deux jours après le déplacement européen à Sturm Graz. Une rotation qui n’a pas porté ses fruits et que l’entraîneur a assumée après la rencontre. « Quand un entraîneur fait sept changements et qu’on perd 4-0, le premier fautif, c’est moi », avait-il reconnu. Mais cette défaite ne doit pas faire oublier le travail réalisé depuis son arrivée.

Malgré ce coup d’arrêt, Franck Haise possède un argument solide pour répondre aux critiques : ses résultats sur la durée. Sur les 17 journées de championnat prises en compte depuis son arrivée, Rennes aurait récolté 35 points, soit le troisième meilleur bilan de Ligue 1 sur cette période, derrière Lille (37 points) et Monaco (36 points). Une performance qui permet au technicien de relativiser la défaite lyonnaise. Le PSG, l’OM et le RC Lens figureraient derrière Rennes sur cette séquence. De quoi rappeler que, malgré les difficultés rencontrées à Lyon, le travail de Haise a permis au club breton de retrouver une dynamique intéressante.

Auxerre, l’occasion de rebondir

Le choix de faire tourner son équipe à Lyon reste néanmoins au cœur des discussions. Franck Haise voulait profiter de l’enchaînement des rencontres pour évaluer la profondeur de son effectif. Mais le résultat a été brutal : le Stade Rennais a manqué d’équilibre et s’est retrouvé rapidement dépassé. La réception de l’AJ Auxerre doit maintenant permettre au Stade Rennais de montrer un autre visage.

Après la claque lyonnaise, les Bretons ont besoin de retrouver de la solidité et de renouer avec leurs principes de jeu. Une victoire permettrait également de confirmer que le revers au Groupama Stadium n’était qu’un accident. Haise devra trouver le bon équilibre entre fraîcheur physique et stabilité collective. La rotation reste nécessaire sur une saison aussi dense, mais elle ne peut pas se faire au détriment de la cohésion de l’équipe. Le rendez-vous face à Auxerre sera donc particulièrement important pour relancer la dynamique.