Doublure de Matvey Safonov, Lucas Chevalier (24 ans) n’exclut pas de quitter le PSG au prochain mercato hivernal.

Le pari de Lucas Chevalier est loin d’avoir porté ses fruits. Arrivé au PSG à l’été 2025 avec l’ambition de s’imposer comme le nouveau numéro un, l’ancien gardien du LOSC a finalement perdu sa place au profit de Matveï Safonov. Une situation délicate pour un joueur de 24 ans qui espérait franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Chevalier assume son choix, mais doit jouer

Chevalier avait pourtant choisi de rester à Paris cet été après un échange avec Luis Enrique. Mais cette décision pourrait être remise en question si sa situation sportive n’évolue pas dans les prochains mois. En privé, le portier tricolore assumerait pleinement sa décision d’avoir poursuivi l’aventure parisienne. Le gardien français n’aurait pas bouleversé son entourage professionnel et conserverait sa personnalité discrète, parfois à contre-courant des codes habituels du vestiaire. Mais il sait aussi que le temps joue contre lui. Après avoir perdu sa place de titulaire, l’ancien Lillois doit désormais retrouver des minutes pour relancer sa progression.

À 24 ans, rester durablement sur le banc pourrait freiner ses ambitions, notamment en équipe de France. Ses premiers mois à Paris n’ont pas été simples. Certaines prestations ont suscité des critiques, tandis que Safonov a progressivement gagné la confiance du staff parisien. Le Russe a notamment terminé la saison précédente en position de titulaire, compliquant encore davantage la situation de son concurrent. Le mercato estival n’a pas débouché sur un départ de Chevalier. Mais le dossier pourrait revenir sur la table dès janvier. Selon L’Équipe, si le gardien ne parvient pas à inverser la tendance d’ici là, la réflexion pourrait être différente de celle menée durant l’été.

Le Stade Rennais peut-il profiter de la situation ?

Au sein du PSG, on ne souhaite toutefois pas précipiter les choses. « C’est trop tôt. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans les deux prochains mois », explique une source proche du club, citée par le quotidien sportif. Une manière de rappeler que la situation peut encore évoluer. Une blessure de Safonov ou une baisse de régime du gardien russe pourrait notamment redistribuer les cartes. Pour l’heure, Chevalier doit donc continuer à travailler dans l’ombre et se tenir prêt à saisir la moindre opportunité, même s’il n’a pas perdu une miette de l’épisode Zion Suzuki durant l’été…

Cet été, on se rappelle que le Stade Rennais avait été associé au dossier Chevalier au mercato. Aucune information solide ne permet à ce stade d’affirmer que le club breton prépare une offensive pour recruter Chevalier en janvier mais son nom pourrait revenir sur la table pour préparer la relève de Brice Samba. Son avenir dépendra d’abord de sa situation au PSG et de sa capacité à retrouver une place dans la rotation. Si rien ne change d’ici l’hiver, un départ pourrait devenir une option sérieuse pour relancer sa carrière. Mais le PSG devra également trouver une solution compatible avec ses propres intérêts, après avoir investi une somme importante pour le recruter. Le scénario d’un départ hivernal reste donc ouvert, sans être acté.