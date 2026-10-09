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FRANCE

PSG Mercato : une petite folie à 100 M€ dans les tuyaux ?

Par William Tertrin - 9 Oct 2026, 08:00

Le PSG continue de suivre Luis Pacheco, jeune milieu défensif de Palmeiras, malgré une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros.

Le PSG n’aurait pas abandonné la piste menant à Luis Pacheco. D’après les informations d’Itatiaia, confirmées par plusieurs médias brésiliens et français, le club parisien continue de surveiller de près le jeune milieu défensif de Palmeiras.

Un scout du PSG envoyé au Brésil

L’intérêt parisien ne date pas d’hier. En août dernier, le PSG avait envoyé un membre de sa cellule de recrutement au Brésil afin d’observer Luis Pacheco. Le scout devait rester environ quinze jours sur place et suivre également un jeune joueur de Vitória.

Le milieu de 18 ans était notamment ciblé lors de la rencontre de Copa Libertadores face à Cerro Porteño. Même s’il n’avait finalement pas participé à cette rencontre, le PSG disposait de plusieurs occasions pour continuer son observation.

Une clause à 100 M€ pour Pacheco

Palmeiras sait que son jeune talent suscite déjà des convoitises en Europe. Son contrat, récemment prolongé, protège le club brésilien avec une clause libératoire pouvant atteindre 100 millions d’euros selon les sources.

Pour autant, le club parisien se contente de suivre l’évolution du joueur, qui commence progressivement à s’imposer dans le groupe professionnel d’Abel Ferreira.

Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Paris poursuit donc sa stratégie de détection des jeunes talents brésiliens. Luis Pacheco pourrait ainsi devenir l’un des prochains noms à surveiller dans les plans du PSG.

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