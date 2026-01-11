Si Luis Enrique a ouvert la porte à une recrue au PSG sur ce mercato hivernal, le nom de Luis Pacheco (Palmeiras, 17 ans) est arrivé du Brésil. Qui est-il vraiment ? Portrait.

ESPN Brésil a surpris hier soir en annonçant un fort intérêt du PSG pour le jeune talent brésilien de Palmeiras, Luis Pacheco ! Le milieu de terrain défensif, qui a récemment intégré l’équipe A du club de São Paulo, dispose d’une clause libératoire à 100 millions d’euros. À 17 ans à peine, Luis Felipe Pacheco da Costa commence déjà à attirer l’attention du PSG et des radars européens comme l’un des milieux défensifs les plus prometteurs du Brésil. Son nom circule dans les couloirs du mercato, avec une équipe de Paris très attentive à son évolution en vue de l’été prochain.

Originaire de Lajeado, dans le Rio Grande do Sul, Pacheco a rejoint l’académie de Palmeiras à seulement 12 ans en 2020. Depuis, il a gravi les catégories de jeunes comme l’un des joueurs les plus réguliers et influents de sa génération, devenant même capitaine de l’équipe U17. Sa progression constante lui a valu une première opportunité en équipe première le 11 octobre 2025, lorsqu’il a été lancé dans le championnat brésilien contre Juventude, entrant en fin de match. C’était sa toute première apparition dans l’élite.

Un profil de milieu défensif moderne

Ce qui fait vraiment parler de lui aujourd’hui, c’est son profil : milieu défensif moderne, capable de protéger la défense tout en restant propre techniquement et serein sous pression. Il est droitier, mesure environ 1,81 m et impose déjà par son intelligence de jeu une maturité rare à son âge. Pacheco n’est pas seulement une figure émergente au niveau de club : il a aussi enchaîné les compétitions internationales avec le Brésil U17, participant au dernier championnat du monde de la catégorie et au prochain Sud‑Américain. Son expérience avec la jeune Seleção en fait un joueur déjà habitué à la compétition de haut niveau malgré son jeune âge.

La dimension financière du dossier est tout aussi notable. Sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2028, sa clause libératoire pour les clubs étrangers est fixée à 100 millions d’euros. Une somme colossale pour un joueur qui n’a qu’une poignée de matchs pros à son actif, mais qui témoigne de la confiance du club brésilien dans son potentiel et de la protection qu’il veut exercer face aux appétits européens. Du côté du PSG, l’intérêt est réel mais prudent. Le club parisien apprécie son profil et suit son évolution depuis plusieurs mois, avec une possible approche prévue pour l’été lorsque Pacheco sera majeur. Pour l’heure, rien n’est signé et aucun mouvement concret n’est imminent.