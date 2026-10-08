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FRANCE

Stade Rennais : snobé par Zidane, Samba a déjà répondu de la meilleure manière

Par William Tertrin - 8 Oct 2026, 17:40
Brice Samba (Stade Rennais)

Écarté pour la première fois des Bleus depuis plusieurs années, Brice Samba n’a pas tardé à répondre sur le terrain avec le Stade Rennais.

La décision de Zinédine Zidane a forcément marqué Brice Samba. Pour sa première liste à la tête de l’équipe de France, le nouveau sélectionneur a décidé de se passer du gardien du Stade Rennais, pourtant numéro deux des Bleus lors de la dernière Coupe du monde. Une première depuis trois ans pour le portier de 32 ans.

Samba n’a pas baissé les bras

Dans la hiérarchie instaurée par Zidane, Guillaume Restes et Robin Risser ont été préférés à Samba. Risser ayant finalement dû déclarer forfait, Jean Butez a rejoint le groupe français.

Mais loin de se laisser abattre, le gardien rennais reste déterminé à retrouver les Bleus. Son objectif est clair : enchaîner les performances de haut niveau avec Rennes pour remettre son nom dans les discussions du sélectionneur.

Un message clair envoyé à Zidane

Titulaire dans les buts du Stade Rennais, Samba sait qu’il devra être irréprochable pour inverser la tendance. Le message envoyé à Zidane est donc simple : Brice Samba n’a pas dit son dernier mot avec les Bleus. À lui désormais de multiplier les prestations convaincantes avec Rennes pour forcer le sélectionneur à revoir sa copie.

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