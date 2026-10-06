Estéban Lepaul (26 ans) n’a pas échappé aux critiques après le rassemblement de l’équipe de France, où il n’a pas vraiment existé.

Estéban Lepaul avait vécu un rêve en rejoignant l’équipe de France. Après avoir terminé meilleur buteur de Ligue 1 la saison précédente avec 21 réalisations, l’attaquant de 26 ans avait été récompensé par une première convocation de Zinédine Zidane.

Un premier rassemblement compliqué pour Lepaul

Le sélectionneur des Bleus avait notamment expliqué vouloir découvrir son « profil différent ». Mais son premier rassemblement ne lui aura pas totalement souri. Après une entrée en jeu lors de la victoire contre la Turquie, Lepaul a connu sa première titularisation avec les Bleus face à la Belgique. Zinédine Zidane avait effectué neuf changements dans son onze et décidé de lancer l’attaquant rennais dès le coup d’envoi. Mais dans une rencontre finalement remportée 4-1 par la France, Lepaul n’a pas réussi à se mettre en évidence. Les Bleus ont pourtant terminé la partie en trombe avec quatre buts inscrits en moins de quinze minutes, mais les trois joueurs décisifs de cette fin de match, Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise, étaient tous entrés en cours de jeu.

Cette prestation a rapidement déclenché des critiques. Emmanuel Petit a notamment estimé que Lepaul avait montré de bonnes qualités dans ses déplacements, mais qu’il lui manquait encore certaines armes pour faire la différence au plus haut niveau. « Il n’a pas vraiment existé, a-t-il résumé sur RMC Sport. Il a des bons déplacements, des bons mouvements mais il n’a pas la qualité de vitesse requise, sur quelques espaces, pour faire la différence ou se positionner hors marquage, pour prendre la profondeur ou mettre de la percussion sur quelques mètres. » Une analyse qui rejoint celle de Yan Sorine, supporter du RC Lens, particulièrement sévère après la rencontre : « Lepaul a joué 90mn comme une âme en peine. Il était toutefois aux premières loges pour voir le spectacle du dernier quart d’heure. Trop tendre pour l’heure. » Des jugements forcément difficiles à encaisser pour un joueur qui venait de découvrir l’équipe de France.

Muet depuis quatre matches de L1

Il serait toutefois prématuré de tirer des conclusions définitives après une seule titularisation internationale. Lepaul reste un attaquant qui a explosé au plus haut niveau la saison dernière et qui avait inscrit trois buts lors des quatre premières journées de Ligue 1 avant sa convocation. Surtout, le contexte de cette rencontre avec la Belgique doit être pris en compte. La France a largement remanié son équipe, avant de faire la différence dans les dernières minutes grâce à ses entrants. Lepaul a donc découvert un environnement extrêmement exigeant, avec une équipe qui n’évoluait pas forcément dans ses automatismes habituels.

L’attaquant de 26 ans va désormais retrouver son quotidien au Stade Rennais. Et le calendrier lui offre rapidement l’occasion de répondre sur le terrain. Le SRFC recevra Auxerre dimanche 11 octobre à 17h15 au Roazhon Park pour la sixième journée de Ligue 1. Ce rendez-vous pourrait être important pour Lepaul. Après avoir découvert les exigences internationales, il devra retrouver ses repères en club et démontrer que les critiques entendues pendant le rassemblement ne remettent absolument pas en cause son niveau. Là aussi, il sera très attendu : Lepaul n’a plus trouvé le chemin des filets depuis quatre rencontres en L1. Une série qui constitue son plus long silence statistique depuis janvier.