ASSE : une catastrophe à 6M€ se dessine pour Kilmer Sports

L’ASSE pensait avoir définitivement tourné la page Pierre Ekwah en l’envoyant à l’AJ Auxerre cet été. Mais le milieu de terrain traverse une nouvelle période très compliquée en Ligue 1. Peu utilisé et désormais écarté du groupe par Will Still, l’ancien joueur de Sunderland voit son avenir s’assombrir. Et c’est une très mauvaise nouvelle pour les finances des Verts, qui espéraient récupérer 6 millions d’euros grâce à son option d’achat.

Le feuilleton Pierre Ekwah est décidément loin d’être terminé à l’AS Saint-Étienne. Après un bras de fer interminable avec les dirigeants stéphanois, le milieu de terrain avait finalement trouvé une porte de sortie l’été dernier en rejoignant l’AJ Auxerre. Une opération qui devait permettre à toutes les parties de repartir sur de nouvelles bases. Sauf que deux mois plus tard, le constat est particulièrement inquiétant.

Comme le rapporte Peuple Vert, Pierre Ekwah ne parvient absolument pas à s’imposer en Bourgogne. Le joueur de 24 ans n’a disputé que cinq rencontres depuis son arrivée, toutes en qualité de remplaçant. Plus préoccupant encore, Will Still a décidé de se passer de ses services dimanche lors de la lourde défaite de l’AJA face à Strasbourg (5-1).

Un nouveau coup dur pour celui qui espérait profiter de son retour en Ligue 1 pour relancer une carrière au point mort. Mais cette situation pourrait surtout provoquer un énorme casse-tête pour Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE risque de retrouver Pierre Ekwah sur les bras !

Pour rappel, les dirigeants stéphanois avaient réussi à négocier un prêt payant de 300 000 euros avec Auxerre, accompagné d’une option d’achat fixée à 6 millions d’euros. Une formule qui devait permettre à l’ASSE de récupérer une somme importante tout en se séparant définitivement d’un joueur dont l’avenir dans le Forez semblait bouché.

Mais avec un temps de jeu aussi limité, difficile d’imaginer les Auxerrois débourser une telle somme en fin de saison si la situation n’évolue pas. L’option d’achat de 6 millions d’euros apparaît aujourd’hui de plus en plus compromise, même si rien n’est encore décidé.

Et le scénario d’un retour à Saint-Étienne l’été prochain aurait tout d’une mauvaise surprise. Après la relégation des Verts en Ligue 2, Pierre Ekwah avait refusé de poursuivre l’aventure à l’échelon inférieur, malgré la décision du club de lever son option d’achat auprès de Sunderland. Son absence prolongée des entraînements avait alors provoqué une rupture avec une partie du public stéphanois.

Cet été encore, plusieurs groupes de supporters avaient clairement manifesté leur opposition à son retour sous le maillot vert. Son prêt à Auxerre avait donc été accueilli comme une issue bienvenue à un dossier particulièrement sensible.

Mais à ce rythme, Kilmer Sports Ventures pourrait se retrouver avec un problème majeur à gérer lors du mercato estival 2027. Entre une valeur marchande difficile à relancer, une option d’achat menacée et une réintégration qui s’annonce délicate, le dossier Ekwah ressemble de plus en plus à une impasse. À moins d’un improbable retournement de situation en Bourgogne, l’ASSE pourrait bien devoir rouvrir un feuilleton qu’elle pensait avoir refermé.