PSG Mercato : Al-Khelaïfi a pris un coup de pression en haut lieu pour un dossier à 50 M€

Le dossier Ibrahim Maza fait beaucoup parler au PSG : après Malik Bentalha, DJ Snake s’est lui aussi invité dans les discussions pour réclamer la venue du jeune international algérien.

Le PSG va-t-il finir par céder ? Alors que la piste menant à Ibrahim Maza fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs jours, le dossier a pris une tournure amusante sur les réseaux sociaux. Grand supporter du club de la capitale, Malik Bentalha a directement interpellé les dirigeants parisiens sur X, le 31 octobre, avec un message sans détour : « Stp @PSG_inside ➡️ Ibrahim MAZA 💎🇩🇿 ».

Une sortie qui n’est pas passée inaperçue auprès de DJ Snake. Le célèbre producteur français, lui aussi très proche du PSG, a répondu à l’humoriste avec une déclaration particulièrement savoureuse : « Ça fait un an que je fais le pressing à Nasser. » Une manière de montrer que le profil du jeune international algérien fait visiblement l’unanimité chez certains supporters influents du club.

Ibrahim Maza, une piste qui fait rêver les supporters du PSG

Il faut dire que le milieu offensif de 20 ans, évalué à 50 millions d’euros par Transfermarkt, a de sérieux arguments à faire valoir. Sous les couleurs du Bayer Leverkusen, le natif de Berlin réalise un début de saison remarqué, avec 4 buts et 3 passes décisives en dix rencontres. Ses performances ne laissent d’ailleurs pas insensibles plusieurs formations européennes.

Le PSG a notamment été annoncé sur les rangs par la presse allemande, qui évoquait un intérêt concret pour le joueur. Mais l’enthousiasme de Malik Bentalha et DJ Snake risque de se heurter à la réalité du mercato parisien. En effet, selon les informations de RMC Sport, Paris n’envisage pas de formuler une offre pour Ibrahim Maza lors du prochain mercato hivernal. Le club ne souhaiterait pas recruter le jeune Algérien en janvier, malgré les interrogations suscitées par la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia.

De quoi refroidir les espoirs des supporters parisiens. Reste à savoir si le pressing de DJ Snake finira, à terme, par porter ses fruits auprès de Nasser Al-Khelaïfi. En attendant, le dossier Maza pourrait bien refaire parler de lui lors des prochaines périodes de transferts.