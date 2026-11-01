PSG Mercato : une signature majeure menacée de tomber à l’eau ?

Malgré une offre financière très importante du PSG, David Boly attend surtout des garanties sportives pour poursuivre son aventure dans son club formateur.

Le PSG va devoir trouver les bons arguments pour convaincre David Boly. À seulement 17 ans, le jeune latéral droit est considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation parisien. Mais alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2027, le Titi n’a toujours pas signé son premier contrat professionnel.

Selon les informations de L’Équipe, relayées ce dimanche, la direction parisienne a transmis une proposition financière particulièrement intéressante au défenseur pour sécuriser son avenir. Une marque de confiance qui témoigne de l’importance accordée à son potentiel. Pourtant, l’argent ne serait pas son principal critère de décision.

David Boly veut davantage jouer avec les professionnels

En effet, David Boly aurait une exigence bien précise avant de s’engager sur la durée : obtenir davantage de temps de jeu en Ligue 1. Le jeune Parisien souhaite franchir un nouveau cap dans sa progression et ne veut pas se contenter d’une place dans les équipes de jeunes ou de simples entraînements avec le groupe professionnel.

Une ambition qui prend tout son sens après ses débuts en championnat face au Havre, vendredi dernier. Entré en jeu à la 71e minute, le défenseur a ainsi découvert la Ligue 1 sous les ordres de Luis Enrique. Une première apparition qui pourrait constituer un signal positif dans les discussions.

Le PSG face à un choix important

Le dossier est d’autant plus important que plusieurs clubs européens suivraient la situation du jeune défenseur. Malgré cette concurrence, David Boly donnerait sa priorité au PSG, son club formateur.

Reste désormais à savoir si Luis Enrique sera prêt à lui accorder une place plus régulière dans la rotation, notamment pour permettre à Achraf Hakimi de souffler. Car au-delà d’une proposition financière attractive, c’est bien le projet sportif qui pourrait faire la différence.