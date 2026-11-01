PSG Mercato : Paris fonce sur une pépite de 17 ans, un transfert à 35 M€ évoqué !

Le PSG aurait rejoint la longue liste des prétendants de Wael Mohya, jeune milieu offensif du Borussia Mönchengladbach, dont la valeur pourrait atteindre 35 millions d’euros à l’horizon 2027.

Le PSG continue de garder un œil sur les jeunes talents européens. Selon les informations relayées par le journaliste spécialisé Ekrem Konur, le club parisien surveillerait de près Wael Mohya, milieu offensif de 17 ans évoluant au Borussia Mönchengladbach.

Mais Paris est loin d’être seul sur ce dossier. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen et le RB Leipzig suivent également le jeune Allemand. À l’étranger, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool, Brighton et l’AC Milan seraient aussi attentifs à son évolution.

Une pépite que Gladbach veut absolument conserver

Né le 31 décembre 2008, Wael Mohya est considéré comme l’un des grands espoirs de Mönchengladbach. Il s’est notamment illustré en devenant le plus jeune buteur de l’histoire du club en Bundesliga, après avoir marqué contre le Bayern Munich en mars dernier.

Conscient de son potentiel, le Borussia souhaite sécuriser son avenir. Son contrat actuel court jusqu’en juin 2028 et des discussions sont déjà engagées pour une prolongation assortie d’une revalorisation salariale.

35 millions d’euros pour un transfert en 2027 ?

Le dossier pourrait toutefois prendre une autre dimension lors du mercato estival 2027. D’après les informations relayées par Ekrem Konur, une offre avoisinant les 35 millions d’euros pourrait rebattre les cartes et pousser Gladbach à envisager un départ.

Pour le PSG, l’intérêt serait donc de prendre position suffisamment tôt face à une concurrence européenne particulièrement importante. Reste que le choix de Mohya devrait dépendre avant tout du projet sportif proposé et des garanties concernant son temps de jeu.

Un élément qui pourrait compter dans la réflexion parisienne : au-delà du prestige du club, le jeune talent voudra surtout disposer d’une véritable perspective de progression.