À LA UNE DU 31 OCT 2026
[21:20]RC Lens : nouvel espoir pour le retour de Thauvin en équipe de France ?
[21:00]PSG Mercato : Paris a poussé un immense crack dans les bras du Real Madrid
[20:40]ASSE Mercato : une pépite du FC Nantes dans le viseur des Verts pour la Ligue 1 ?
[20:20]OM : le futur grand attaquant marseillais a encore frappé avec l’équipe de France !
[20:00]PSG Mercato : gros coup dur, le Bayern Munich devance Paris pour un goleador de Ligue 1
[19:40]FC Nantes : la solution pour remonter en Ligue 1 est peut-être déjà toute trouvée !
[19:20]RC Lens : un joueur du LOSC a réglé ses comptes avec Sotoca après le derby
[19:03]ASSE : deux changements et un choix fort dans la compo de Cathro face à Guingamp
[18:40]Stade Rennais : Haise prêt à faire revivre à Thomasson un mauvais souvenir du RC Lens ?
[18:20]OM : rétrogradé par Genesio, Keyliane Abdallah a pris une décision forte !

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : gros coup dur, le Bayern Munich devance Paris pour un goleador de Ligue 1

Par William Tertrin - 31 Oct 2026, 20:00
Paris Brunner (AS Monaco)

Alors que le PSG surveille de près Paris Brunner, le Bayern Munich aurait pris une longueur d’avance dans le dossier du jeune buteur de l’AS Monaco.

Le mercato pourrait réserver une mauvaise surprise au PSG. Très attentif aux performances de Paris Brunner, l’attaquant allemand de l’AS Monaco, le club parisien voit désormais un concurrent de poids se positionner sur ce dossier : le Bayern Munich.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le géant bavarois serait actuellement en pole position pour recruter le jeune avant-centre. Les dirigeants munichois apprécieraient particulièrement son potentiel et envisageraient de faire de lui un successeur à long terme d’Harry Kane, élu Ballon d’Or 2026.

Le Bayern Munich veut doubler le PSG

À seulement 20 ans, Paris Brunner commence à attirer les regards des plus grandes formations européennes. Ses performances sous les couleurs monégasques n’ont pas échappé aux recruteurs du continent (8 buts en 10 matchs TCC). Le Bayern Munich serait ainsi déterminé à accélérer pour prendre les devants dans la course à sa signature.

Mais la concurrence reste importante. Arsenal, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain figurent également parmi les clubs intéressés par le profil de l’attaquant allemand.

Pour Paris, cette offensive bavaroise représente un sérieux obstacle. Luis Campos pourrait voir l’une de ses pistes offensives lui échapper si le Bayern parvient à convaincre le joueur de rejoindre la Bundesliga.

Paris Brunner, une pépite qui affole l’Europe

Formé au Borussia Dortmund avant de rejoindre l’AS Monaco en 2024, Paris Brunner est en train de franchir un cap important dans sa jeune carrière. International allemand chez les jeunes, il possède un profil d’avant-centre particulièrement apprécié pour son potentiel et ses qualités de finisseur.

Sous contrat avec Monaco jusqu’en juin 2028, le jeune attaquant représente un dossier stratégique pour le club de la Principauté. Pour le PSG, le temps presse donc pour ne pas se laisser distancer. Reste à savoir si Paris décidera de passer concrètement à l’action face à la concurrence du Bayern Munich.

Une chose est certaine : le dossier Paris Brunner pourrait devenir l’un des feuilletons à suivre lors des prochains mercatos.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
PSG
Recommandé pour vous
À lire aussi

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot